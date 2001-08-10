Второй этап «Танцующего ангела» стартует в День защиты детей
Талантливые дети со всей области отпразднуют начало летних каникул на II Областном фестивале-конкурсе хореографического искусства «Танцующий ангел» в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ОЦНТ.
1 и 2 июня в Южно-Сахалинске продолжатся конкурсные просмотры номеров участников фестиваля. На сцене ДК «Родина» выступят около 550 участников 27 из коллективов-представителей «Южной зоны» Сахалинской области: Анивский, Долинский, Корсаковский, Макаровский, Невельский, Томаринский, Углегорский, Холмский районы, г. Южно-Сахалинск и Курилы.
Просмотры конкурсных номеров «Северной зоны» состоялись 19 мая в п. Ноглики. В I этапе приняли участие около 200 участников 12 коллективов из 5 муниципальных районов: Александровск-Сахалинского, Ногликского, Охинского, Поронайского, Тымовского МО.
По итогам конкурса будут выявлены победители и отобраны лучшие номера, исполнители которых примут участие в гала-концерте.
В жюри фестиваля-конкурса вошли настоящие профессионалы своего дела, специально приглашенные гости, ведущие специалисты хореографического искусства:
- Председатель жюри – заведующий кафедрой Хабаровского Государственного Института Искусства и Культуры, кандидат педагогических наук, доцент. Почетный балетмейстер федерации художественной гимнастики г. Санкт-Петербурга, лауреат конкурса балетмейстеров Урала, Сибири и Дальнего Востока. – Владимир Андреевич Ересько, г. Хабаровск;
- Чемпионка России и Европы по брейк-дансу – B-Girl Надя, г. Новосибирск;
- Преподаватель Сахалинского колледжа искусств, кафедра «хореографического творчества» – Александра Андреевна Бусырева, г. Южно-Сахалинск;
- Художественный руководитель Сахалинского областного центра народного творчества, заслуженный работник культуры Сахалинской области – Ольга Александровна Комароми, г. Южно-Сахалинск.
Областной фестиваль-конкурс детского хореографического искусства «Танцующий ангел» проводится на территории области второй раз. В нем принимают участие детские хореографические коллективы возрастом от 4 до 12 лет.
Конкурс призван развивать детское хореографическое искусство Сахалинской области, популяризировать различные виды и направления творческой деятельности детей, привлечь новых участников в детские хореографические коллективы, а также повысить творческий уровень коллективов и выявить новые имена талантливых хореографов, молодых, ярких исполнителей в различных направлениях современного танца. Маленькие танцоры соревнуются за победу в номинациях: «Детский танец», «Народно-сценический танец», «Эстрадный танец» и «Street dance show» (Уличные танцы).
Учредитель фестиваля – Министерство культуры и Архивного дела Сахалинской области, организатор – Сахалинский областной центр народного творчества.
1 июня - Конкурсные концерты хореографических коллективов Сахалинской области, ДК «Родина», начало в 16:00.
2 июня - Конкурсные концерты хореографических коллективов Сахалинской области, ДК «Родина», начало в 14:00.
3 июня - Гала-концерт с участием победителей и лучших коллективов Сахалинской области, начало в 13:00, на территории картодрома Городского парка культуры и отдыха им. А. Ю. Гагарина.
В случае дождя концерт переносится в ДК «Родина». Вход свободный.
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