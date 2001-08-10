Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июня 2018
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16:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские аграрии уже высадили картофель больше чем на 1000 гектарах

Сахалинские аграрии уже высадили картофель больше чем на 1000 гектарах

Сахалинские аграрии уже высадили картофель больше чем на 1000 гектарах, на очереди другие овощные культуры, однолетние и многолетние травы. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

Основные сельскохозяйственные работы сейчас идут на юге острова, постепенно перемещаясь к северу в Тымовский и Углегорский районы. Всего в текущем году планируется высадить зерновые культуры на площади более полутора тысяч гектар. Прошлогодний опыт, когда с трехсот гектаров земли было получено порядка семисот тонн ячменя, показал хороший результат. Он вселил уверенность в том, что необходимая для создания полноценной кормовой базы зерновая группа будет успешно выращиваться на сахалинских полях.

Лидером нового для островных аграриев направления сельского хозяйства стало ООО  «Грин Агро Сахалин» с более тысячей гектаров пашни под зерно. Его, как ценный компонент кормовой базы, посеют также совхоз «Южно-Сахалинский», птицефабрика «Островная» и другие.

- Наши аграрии доказали, что производить зерно на Сахалине можно и мы будем делать это впредь, - отметил губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки по сельскохозяйственным предприятиям юга острова. – Это уменьшает нашу зависимость от его завоза с материка и, в конечном счете, удешевляет итоговую продукцию, делает её более качественной.

Для продолжения работы необходимо привести в порядок заброшенные земли. В ООО «Грин Агро Сахалин» вместе с весенней посевной компанией начали активные работы по мульчированию заброшенных полей. Мощная специализированная техника позволяет обрабатывать более десяти гектаров земли в сутки. После прочистки и ремонта систем мелиорации, внесения удобрений в почву, новые поля будут готовы к работе.

Комплексная работа по увеличению посевных площадей на юге Сахалина и восстановление пахотных земель  в центральной части острова, позволит региональному агропромышленному комплексу обеспечить себя кормами на зимний стойловый период. Хорошее питание скота даст высокие удои, а это значит, что в предстоящую зиму на столах сахалинцев и курильчан будут молочные продукты, выпущенные на островных предприятиях.

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