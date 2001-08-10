Сахалинские аграрии уже высадили картофель больше чем на 1000 гектарах
Сахалинские аграрии уже высадили картофель больше чем на 1000 гектарах, на очереди другие овощные культуры, однолетние и многолетние травы. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.
Основные сельскохозяйственные работы сейчас идут на юге острова, постепенно перемещаясь к северу в Тымовский и Углегорский районы. Всего в текущем году планируется высадить зерновые культуры на площади более полутора тысяч гектар. Прошлогодний опыт, когда с трехсот гектаров земли было получено порядка семисот тонн ячменя, показал хороший результат. Он вселил уверенность в том, что необходимая для создания полноценной кормовой базы зерновая группа будет успешно выращиваться на сахалинских полях.
Лидером нового для островных аграриев направления сельского хозяйства стало ООО «Грин Агро Сахалин» с более тысячей гектаров пашни под зерно. Его, как ценный компонент кормовой базы, посеют также совхоз «Южно-Сахалинский», птицефабрика «Островная» и другие.
- Наши аграрии доказали, что производить зерно на Сахалине можно и мы будем делать это впредь, - отметил губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки по сельскохозяйственным предприятиям юга острова. – Это уменьшает нашу зависимость от его завоза с материка и, в конечном счете, удешевляет итоговую продукцию, делает её более качественной.
Для продолжения работы необходимо привести в порядок заброшенные земли. В ООО «Грин Агро Сахалин» вместе с весенней посевной компанией начали активные работы по мульчированию заброшенных полей. Мощная специализированная техника позволяет обрабатывать более десяти гектаров земли в сутки. После прочистки и ремонта систем мелиорации, внесения удобрений в почву, новые поля будут готовы к работе.
Комплексная работа по увеличению посевных площадей на юге Сахалина и восстановление пахотных земель в центральной части острова, позволит региональному агропромышленному комплексу обеспечить себя кормами на зимний стойловый период. Хорошее питание скота даст высокие удои, а это значит, что в предстоящую зиму на столах сахалинцев и курильчан будут молочные продукты, выпущенные на островных предприятиях.
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