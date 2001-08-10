Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июня 2018
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16:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В День защиты детей запрещена продажа алкоголя в Южно-Сахалинске

В День защиты детей запрещена продажа алкоголя в Южно-Сахалинске

Южно-сахалинским предпринимателям напоминают, что 1 июня, в День защиты детей, запрещена продажа спиртных напитков, сообщили в мэрии.

В соответствии со статьей 1 закона Сахалинской области № 33-ЗО от 26.04.2013 «Об установлении на территории Сахалинской области дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции» департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска разослал всем субъектам торговли и общественного питания письма с напоминанием об ограничении продажи крепкой алкогольной продукции, пива и прочих спиртосодержащих напитков.

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