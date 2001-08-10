227 таежных клещей сняли с сахалинцев в этом сезоне

В преддверии начала сезона отпусков и активного летнего отдыха на природе врачи и специалисты Роспотребнадзора по Сахалинской области напоминают горожанам о начале сезона активности клещей. Только за прошлую неделю к медикам обратились 27 укушенных клещами южносахалинцев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

С начала сезона в Сахалинской области исследовано 227 экземпляров таежных клещей, снятых с людей. В 27 случаях обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза и в 5 - антиген клещевого вирусного энцефалита. Боррелиоз регистрируется в Корсаковском, Анивском, Макаровском, Томаринском районе и в Южно-Сахалинске.

В областном центре обследованные клещи чаще всего являются распространителями вирусного энцефалита. Первый случай клещевого иксодового боррелиоза - у ребенка из Южно-Сахалинска.

Напомним, что в преддверии сезона клещевой активности в городе проведена акарицидная обработка территорий 86 образовательных учреждений, в том числе 54 детских садов, 30 школ и 2 учреждений дополнительного образования. Перед заездом первой смены в лагерь «Юный железнодорожник», которая начнется 10 июня, будут обработаны от клещей прилегающая территория и площадки.

Любимое место отдыха южносахалинцев - городской парк - также прошел акарицидную обработку. Специалисты обезопасили 12 участков общей площадью более 3 гектаров. Защитные составы также были распылены на зеленых зонах у пл. Славы - порядка 2 гектаров.

Если вас все-таки укусил клещ, специалисты советуют снимать его в любом травматологическом пункте, после чего доставить на исследование в лабораторию.

Пункт по проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, анаплазмоза и других инфекций на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» работает по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28а, телефон (4242) 46-03-38, понедельник - четверг - с 9.00 до 17.15, пятница - с 9.00 до 13.00, выходные - с 9.00 до 18.00.

Результат анализа готов в течение суток. Экстренную профилактику должен назначить врач. Стоит помнить, что введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита должно быть проведено в течение 96 часов (4 дня) после укуса. Подробная информация о клещевых инфекциях и мерах профилактики представлена в памятке.

Памятка:

по материалам управления Роспотребнадзора по Сахалинской области

Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Что делать, если вас укусил клещ?

Лучше снимать клеща у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или в любом травматологическом пункте. Самостоятельно извлекать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности кожи, повернув тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон);

после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;

если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию!

В Сахалинской области пункт по проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, анаплазмоза и других инфекций на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» работает по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28а, телефон (4242) 46-03-38, понедельник - четверг - с 9.00 до 17.15, пятница - с 9.00 до 13.00, выходные - с 9.00 до 18.00. Результат анализа готов в течение суток.

Как правильно доставить клеща в лабораторию?

При доставке клещей в лабораторию необходимо соблюдать следующие правила. Для сохранения клеща его следует поместить в стеклянный флакон небольшого объема и положить внутрь вату, смоченную водой. Флакон закупорить крышкой и доставить в лабораторию не позднее 2 суток от момента извлечения клеща (допускается хранение флакона при температуре +4 градуса (в холодильнике) не более 48 часов).

Если результат обследования на клещевые инфекции положителен

По результатам экспресс-исследования клеща при наличии возбудителя вирусного энцефалита рекомендовано ввести противоклещевой иммуноглобулин - серопрофилактика должна быть проведена в течение 96 часов (4 дней) после укуса. При положительном результате исследования на боррелиоз следует провести антибактериальную терапию. Экстренную профилактику клещевых инфекций должен назначить врач в соответствии с указаниями к использованию препаратов, иммуноглобулинопрофилактика проводится в медицинских организациях.

Каковы основные признаки клещевого энцефалита?

Инкубационный (скрытый) период заболевания обычно длится 10-14 дней, реже - от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного характерен - лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище.

Как можно защититься от клещевого вирусного энцефалита?

Неспецифическая профилактика

применение специальных защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

Использование отпугивающих средств - репеллентов, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей.

Специфическая профилактика:

Профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающим в них (командированные, студенты строительных отрядов, туристы, лица, выезжающие на отдых, на садово-огородные участки);

серопрофилактика непривитым лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории, проводится только в ЛПО.

Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно привиты.

Как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита?

В Российской Федерации зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача.

Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.

Как еще можно заразиться энцефалитом, кроме укуса?

Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. Чаще всего клещевым энцефалитом можно заразиться: