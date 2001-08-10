В Чехов-центре в Южно-Сахалинске отметили День защиты детей

Сегодня Чехов-центр распахнул двери для юных зрителей и их родителей, чтобы вместе отметить День защиты детей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Чехов-центре.

Сразу при входе в театр гости погрузились в атмосферу праздника и веселья: воздушные шары, сувениры на память, путешествие в волшебном лабиринте, сказочный аквагрим, - это и многое другое подарил Сахалинский Международный театральный центр им.А.П.Чехова всем пришедшим на спектакль.

«Дети - это особенные и всегда долгожданные зрители в нашем театре. Работники театральных мастерских и артисты постарались подарить им сегодня незабываемый день, - рассказывает директор Чехов-центра Татьяна Корнеева. - До начала спектакля работали несколько интерактивных зон. Ребята состязались в ловкости, смекалке, делали фотографии на память. Добрый доктор Айболит со своими помощниками вел прием прямо в фойе театра и дарил всем обратившимся к нему полезные микстуры. Ну и, конечно, детей ждала волшебная музыкальная сказка «Жила-была Сыроежка», после которой каждый ребенок получил на память воздушный шарик».

Ангелина Матвеева привела в театр сына и дочку: «Несмотря на то, что Артем окончил четвертый класс и все время говорит, что он взрослый, сегодня с огромным удовольствием провел время в театре. Младшей Алине 6 лет, обычно держится немного застенчиво, но я просто не узнала свою дочку, которая вместе с братом участвовала во всех конкурсах, была в восторге от всего, что видела и слышала. Мы очень благодарны театру за отличный праздник и хорошее настроение!»

«Мы шли просто на спектакль, а попали в настоящую сказку, - делится впечатлениями зрительница Ольга Сидорова. - Аквагрим, шарики, ростовые куклы! Спасибо большое за то, что я вместе с дочкой на эти два часа снова стала ребенком! Моя Аня сказала, что отпустит шарик в небо и загадает желание вернуться к вам снова».