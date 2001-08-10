В Чехов-центре в Южно-Сахалинске отметили День защиты детей
Сегодня Чехов-центр распахнул двери для юных зрителей и их родителей, чтобы вместе отметить День защиты детей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Чехов-центре.
Сразу при входе в театр гости погрузились в атмосферу праздника и веселья: воздушные шары, сувениры на память, путешествие в волшебном лабиринте, сказочный аквагрим, - это и многое другое подарил Сахалинский Международный театральный центр им.А.П.Чехова всем пришедшим на спектакль.
«Дети - это особенные и всегда долгожданные зрители в нашем театре. Работники театральных мастерских и артисты постарались подарить им сегодня незабываемый день, - рассказывает директор Чехов-центра Татьяна Корнеева. - До начала спектакля работали несколько интерактивных зон. Ребята состязались в ловкости, смекалке, делали фотографии на память. Добрый доктор Айболит со своими помощниками вел прием прямо в фойе театра и дарил всем обратившимся к нему полезные микстуры. Ну и, конечно, детей ждала волшебная музыкальная сказка «Жила-была Сыроежка», после которой каждый ребенок получил на память воздушный шарик».
Ангелина Матвеева привела в театр сына и дочку: «Несмотря на то, что Артем окончил четвертый класс и все время говорит, что он взрослый, сегодня с огромным удовольствием провел время в театре. Младшей Алине 6 лет, обычно держится немного застенчиво, но я просто не узнала свою дочку, которая вместе с братом участвовала во всех конкурсах, была в восторге от всего, что видела и слышала. Мы очень благодарны театру за отличный праздник и хорошее настроение!»
«Мы шли просто на спектакль, а попали в настоящую сказку, - делится впечатлениями зрительница Ольга Сидорова. - Аквагрим, шарики, ростовые куклы! Спасибо большое за то, что я вместе с дочкой на эти два часа снова стала ребенком! Моя Аня сказала, что отпустит шарик в небо и загадает желание вернуться к вам снова».
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:46 Сегодня Первые в этом году летние занятия в рамках проекта «Социальный фитнес» прошли в Южно-Сахалинске
- 10:49 Сегодня Спартакиада «Всем сердцем» пройдет в Южно-Сахалинске
- 10:53 Сегодня Сахалинец чуть не лишился квартиры из-за долга
14:27 Сегодня В Чехов-центре в Южно-Сахалинске отметили День защиты детей
09:34 25 Мая На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов
17:00 25 Мая В школе № 32 Южно-Сахалинска подвели итоги работы региональных инновационных площадок
- 13:11 25 Мая Клиенты ВТБ на четверть увеличили свои траты во время майских праздников
16:00 25 Мая Южносахалинцы получили знаки отличия ГТО
10:31 8 Мая В 2017 году сахалинские предприниматели получили от властей 744 миллиона рублей
- 16:51 11 Мая Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области
12:23 3 Мая В Южно-Сахалинске подвели итоги муниципального этапа соревнований школьников «Праздник безопасности»
13:10 15 Мая На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт
Выбор редакции
- 16:35 Сегодня Летний лагерь для спортсменов в «Кристалле» открыл сезон в Южно-Сахалинске
- 16:33 Сегодня Сахалинские школьники сдали экзамен по математике профильного уровня
- 10:46 Сегодня Первые в этом году летние занятия в рамках проекта «Социальный фитнес» прошли в Южно-Сахалинске
- 16:47 Вчера Сахалинский спортивный клуб чемпион в честь Дня зашиты детей дарит бесплатные тренировки
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?