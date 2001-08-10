Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июня 2018
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16:05, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На территории Ногликского и Охинского районов прогнозируется высокая пожарная опасность лесов

По информации Сахалинского управления Росгидромета, 2 июня на территории Ногликского и Охинского районов прогнозируется высокая пожарная опасность лесов.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области, высокая пожарная опасность прогнозируется 3 и 4 июня на территории Ногликского, Охинского, Смирныховского и Тымовского районов.

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