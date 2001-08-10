Сахалинские школьники сдали экзамен по математике профильного уровня

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2018 года, 1 июня в основной период ЕГЭ проходил экзамен по математике профильного уровня. Заявления на участие в ЕГЭ по данному предмету подали 1 644 человека, пришли на экзамен – 1 415 участников. Об этом ТИА "Острова" сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Данный экзамен длится 3 часа 55 минут (235 минут). Оценивание профильной математики проводится по стобалльной шкале. Установленный минимальный балл – 27.

-Напомню, что участники ЕГЭ имеют право выбрать базовый или профильный уровень экзамена, либо сдавать оба. Базовый экзамен проводился накануне 30 мая. Его писали 2418 выпускников. Сегодня ребята сдают профильную математику. Результат экзамена по профильной математике им необходим для поступления в вузы на специальности, где этот предмет является одним из вступительных испытаний, – пояснила член государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области Елена Шишова.

- Я уверен в своих силах, поэтому сдаю сегодня только математику профильного уровня. Этот экзамен мне нужен для поступления в вуз на специальность технического направления. Готовился к экзаменам очень серьезно, решал много заданий в школе, дополнительно решал тесты, смотрел видеоконсультации на YouTube-канале в Интернете по подготовке к ЕГЭ. В видеоматериалах даются советы по подготовке к экзаменам и рекомендации по выполнению отдельных заданий,- рассказал выпускник СОШ №13 г. Южно-Сахалинска Михаил Травкин.

Экзамен прошел без технологических сбоев, в штатном режиме на базе 30 пунктов проведения ЕГЭ, расположенных в образовательных организациях Сахалинской области. Изображение из экзаменационных аудиторий транслировалось на экран в каждом пункте проведения экзаменов. Кроме того, в островном регионе за объективностью проведения ЕГЭ онлайн-наблюдение велось и в Региональном ситуационном центре.

С результатами участники смогут ознакомиться не позднее 16 июня 2018 года. Напомним, что основной этап единого государственного экзамена проходит с 28 мая по 2 июля. Следующий экзамен - по истории и химии - состоится 4 июня.