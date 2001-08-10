Летний лагерь для спортсменов в «Кристалле» открыл сезон в Южно-Сахалинске

В Международный день защиты детей на базе дворца спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске стартовал пятый сезон работы детского спортивно-оздоровительного лагеря дневного пребывания для воспитанников спортивного учреждения, сообщили во дворце спорта.

В этом году, как и в прошлом, летняя площадка примет 74 представителя фигурного катания, хоккея, бокса и чир спорта в возрасте от 7 до 15 лет. Учащиеся лагеря будут заняты активным отдыхом с 8:30 до 14:30 шесть дней в неделю вплоть до 25 июня.

Первый день работы лагеря по традиции начался для детей со знакомства с правилами, распорядком дня, планом мероприятий, вожатыми и друг с другом.

В программе летней площадки запланированы не только спортивные, но и познавательные игры. Для подопечных лагеря будут организованы многочисленные экскурсии в музеи, кинотеатры, ботанический сад, зоопарк и театр.

– Каждый день ребята будут заняты подвижными играми в спортивных залах и на свежем воздухе, также они примут участие в спартакиаде и творческих занятиях. А если позволит погода, то удастся организовать выезд на природу, – рассказывают сотрудники лагеря. Поездка на морское побережье является для юных спортсменов, пожалуй, самым долгожданным из всех запланированных путешествий в рамках лагеря.

Одним из первых приятных событий для юных спортсменов сегодня стало открытие так называемой «капсулы времени». Каждый год воспитанники летней площадки «Кристалла» в завершении смены оставляют пожелания своим последователям. Эта традиция существует здесь уже несколько лет. Напутствия, благодарности вожатым, пожелания денег и счастья, – много трогательных и непосредственных слов ребята оставили на открытках в «капсуле времени». Оставшаяся половина дня у детей была посвящена активному отдыху на свежем воздухе, чему способствовала настоящая летняя погода.