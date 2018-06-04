Первая группа юных сахалинцев отправилась на отдых в Крым
100 школьников из Невельского, Ногликского, Томаринского, Поронайского, Углегорского районов и Южно-Сахалинска проведут 21 день в детском лагере «Лучистый» на берегу Каламитского залива Черного моря. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.
Такая возможность детям представлена как поощрение за отличную учебу, достижения в спорте и искусстве. Путевки для ребят полностью оплачены за счет средств областного бюджета. Родители несут расходы только за половину стоимости перелета. Для детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, поездка бесплатная.
- Сегодня у нас вылетает первая группа ребят на отдых в Крым. В июле и августе еще триста детей отправятся на побережье Черного моря. Мы распределили путевки по всем муниципалитетам, включая Курильские острова, - рассказывает министр образования Наталья Мурашова. - Кроме того, губернатор области дал нам поручение приобрести еще 400 дополнительных путевок для отдыха детей в Крыму этим летом. Таким образом, всего этим летом на черноморском побережье смогут отдохнуть 800 юных сахалинцев и курильчан.
В «Лучистом» созданы все условия для полноценного отдыха школьников. На его территории собственный песчаный пляж, оборудованный теневыми навесами, пляжными зонтиками, шезлонгами и душевыми кабинками. Для детей организовано пятиразовое сбалансированное питание и предусмотрена насыщенная культурно-развлекательная программа.
- Путевкой меня поощрили за достижения в творчестве и отличную учебу. До этого я ни разу не летала на самолете, не видела Черное море. Мне кажется, что это будет замечательный отдых, надеюсь найти новых друзей, - поделилась ожиданиями Анастасия Кечемайкина из Красногорска.
- Я здесь потому, что я хороший спортсмен. У меня очень много грамот и медалей за победы в лыжных соревнованиях. Считаю эту путевку достойной наградой за мой труд. Мечтаю скорее окунуться в Черное море и поиграть в пляжный волейбол, - добавил Егор Царюк из Томари.
С напутственными словами к юным сахалинцам обратился губернатор региона Олег Кожемяко. Он пожелал ребятам отличного отдыха и положительных эмоций.
- Все вы - гордость и надежда Сахалинской области. Вы честно трудились в течение всего учебного года и заслужили этот замечательный отдых. Загорайте, купайтесь, ешьте больше фруктов и набирайтесь сил. Желаю вам праздничного настроения на всю лагерную смену! - сказал глава региона.
Организация отдыха и оздоровления детей - одна из важнейших задач правительства области. В регионе продолжается развитие имеющейся сети детских оздоровительных учреждений. В этом году в области откроются шесть загородных стационарных лагерей с круглосуточным пребыванием: «Лесное озеро», «Юбилейный», Стационарный оздоровительный лагерь при Дворце детского (юношеского) творчества (бывший «Юный железнодорожник»), «Чайка», «Сахалинский Артек» и «Восток».
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