В Южно-Сахалинске прошли областные соревнования по легкой атлетике среди детей-инвалидов

Сегодня в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» состоялись областные соревнования по легкой атлетике среди детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященные Дню защиты детей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Участников приветствовали почетные гости соревнований: член попечительского совета регионального фонда «Родные острова» Игорь Янчук и специалист министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Юлия Святая.

- Региональный фонд «Родные Острова» принял решение внести свой вклад в данные соревнования и поощрить всех участников данных соревнований, как стимулом к участию. Популяризация легкой атлетики очень важна, так как этот вид спорта – физическая и моральная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, - отметил Игорь Янчук. - Ребята, спасибо вам большое за участие! Вы все молодцы! Сегодня здесь более 100 участников со всего Сахалина. И каждый из вас – победитель. Эти аплодисменты каждому из вас!

- Вы одержали самую главную победу в жизни. Выбрав спорт и занимаясь физической культурой, вы в очередной раз показываете всем, какая у вас сила духа и стремление ежедневно одерживать верх над своим недугом. Отличных результатов и пусть победит сильнейший, - напутствовала ребят специалист регионального Минспорта.

В этого году соревнования проводятся уже в пятый раз. В первенстве приняли участие спортсмены из Невельска, Долинска и областного центра – воспитанники центра «Преодоление», коррекционной школы «Надежда», а также отделений адаптивной физической культуры областных спортивных школ. Всего, чтобы выявить сильнейший приехало 110 детей, которые были разделены на три возрастные категории: 8-11,12-15,16-18 лет. В программе турнира для них были приготовлены различные дисциплины: бег на 60, 100 и 400 метров, прыжки в длину с места и метание мяча на дальность.

Для десятилетнего Алексея Самарина эти соревнования стали дебютом. Мальчик вышел на дистанцию 60 м. В секции адаптивной физической культуры спортивной школы летних видов спорта мальчик занимается несколько месяцев. Как отмечает тренер спортсмена Игорь Севостьянов к этим стартам они с подопечным готовились усиленно, и для первого раза Алеша показал отличный результат.

- Было немного страшно выходить на дорожку. Перед соревнованиями бегал круг, качал руки, чтобы как можно быстрее крутить колеса коляски. Заниматься спортом очень важно, это помогает быть сильнее и выносливее. В будущем хочу стать мастером спорта, как Андрей Семикрас и Михаил Тутенько, - рассказал после финиша Алексей.

- К нам приходят разные дети, с разными диагнозами, но в каждом мы стараемся выявить свои сильные стороны, и на это делаем упор и укрепляем. Главное для нас вернуть им уверенность в себе, чтобы они ничего не боялись и не стеснялись. Леша для своего первого раза выступил отлично, - прокомментировал выступление подопечного тренер Игорь Севостьянов.

Помимо разделения на возрастные категории спортсмены были поделены и на группы заболеваний: спорт среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, и с спортсменов с нарушением слуха. Таким образом, в завершении соревнований в каждой из этих групп были выявлены победители и призеры, которые получили призы и подарки от организаторов и спонсором мероприятия.