729 выпускников островного края написали ЕГЭ по химии и истории

Сегодня выпускники Сахалинской области приступили к сдаче единого государственного экзамена по химии и истории. На экзамен по истории пришли 453 человека. Химию писали 276 выпускников. Отметим, что данные предметы одиннадцатиклассники пишут по выбору.

Результаты ЕГЭ по химии нужны выпускникам для поступления в вузы на обучение по направлениям: «Химия», «Фармакология», «Здравоохранение», «Химическая технология», «Экология и природопользование», «ОБЖ», «Педагогика» (учитель химии) и другие.

Минимальный балл ЕГЭ по химии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 тестовых баллов. На выполнение экзаменационной работы отводится 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа включает 35 заданий.

Единый государственный экзамен по истории необходим для поступления в вузы на такие специальности и направления подготовки, как: «История», «Политология», «Международные отношения», «Туризм», «Искусства и гуманитарные науки», «История искусств», «Социальная работа» и другие.

Минимальный балл ЕГЭ по истории – 32. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Каждый вариант экзаменационной работы по истории состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Структура и содержание экзаменационной работы 2018 года не претерпели изменений по сравнению с моделью 2017 года. Свои результаты ЕГЭ по химии и истории одиннадцатиклассники узнают не позднее 20 июня.

- Хочу отметить, что проведение экзамена на высоком организационном уровне, а также усиление ответственности всех лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ - это одни из основных задач по обеспечению качественного проведения основного периода государственной итоговой аттестации в Сахалинской области, - подчеркнула первый заместитель министра образования Сахалинской области Светлана Мирова.

Как сообщалось ранее, основной период ЕГЭ-2018 продлится до 2 июля. Напомним, что в период государственной итоговой аттестации действует региональная «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефонам: 8(4242) 46-59-60,46-59-93.

В период ЕГЭ действует также «горячая линия» Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.