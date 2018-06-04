В Южно-Сахалинске прошел праздник детства

«Праздник детства», приуроченный к Дню защиты детей состоялся 3 июня на придомовой территории клуба «Аэлита» в Южно-Сахалинске. На мероприятии собралось две сотни южносахалинцев.

«Праздник детства» - это первое дворовое гулянье, организованное клубом «Аэлита». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ЦМИ.

Провести мероприятие вне стен клуба решили не случайно. День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями.

Для участников была подготовлена насыщенная и интересная программа. Открыли праздник двора ребята из хора «Дети XXI века» и зажигательные номера от танцевальной студии «Твой город» и Flowmotion. Участники хора «Алые паруса» исполнили замечательную композицию «Ты не бойся, мама», громкими аплодисментами было поддержано выступление ансамбля «Веселые ложкари».

Завершилась первая часть праздника научным шоу «Бум наук» от Клуба юных химиков. После неё участников праздника ждали творческие площадки. В режиме нон-стоп на площадках каждый смог создать картину из песка и пластилина, заплести ажурные косы, изготовить тряпичную куклу, нарисовать рисунок на руке в технике мехенди и превратиться в сказочного персонажа на площадке «Аквагрим».

«Прекрасный праздник. Для всех гостей работают разнообразные площадки, все могут найти себе занятие по-душе. Мы с семьей пришли на праздник с тремя детьми. Им тоже очень всё нравится. Самое главное, что дети, подростки с пользой проводят время на свежем воздухе», - поделилась молодая мама Светлана Липявка.

Весь год в клубе «Аэлита» ЦМИ проводились занятия в группах раннего развития с молодыми родителями и детьми в возрасте от 1,9-3 лет. И в рамках праздника специалисты клуба поздравили маленьких выпускников с их первыми достижениями, вручив детям сертификаты участника и подарки — книжки и мелки.

Партнерами мероприятия выступили магазин «Больше, чем игрушка», фотограф Анастасия Македон, ведущая Ярославна Силантьева.