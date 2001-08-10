Сахалинский кванториум стал финалистом всероссийского конкурса «Проектный олимп»
Проект по созданию и развитию детского технопарка в островном регионе стал финалистом всероссийского конкурса «Проектный олимп», организованного Аналитическим центром при Правительстве страны. Он претендует на победу в номинации «Управление комплексными проектами - лучший проект года». Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Кванториум на Сахалине открыли в этом году. Учреждение дополнительного образования для школьников от 11 до 17 лет начало работать на базе Института развития образования Сахалинской области, расположенного в Южно-Сахалинске. Технопарк объединил шесть естественнонаучных и технических направлений подготовки: «Робоквантум», «IT-квантум», «Промышленный дизайн», «Аэроквантум», «Геоквантум», «Энерджиквантум». В общей сложности здесь занимаются около 300 ребят. Процесс обучения творческий - школьники не просто получают теоретические знания, но и применяют их на практике, создавая различные конструкции и устройства – от измерительных приборов до роботов и беспилотников. Впоследствии этот опыт поможет учащимся получить востребованные на рынке труда инженерные специальности.
В последующие два года в регионе будут открыты еще две образовательные площадки детского технопарка, которые разместятся на базе Дальневосточной детской железной дороги и гимназии №3 областного центра.
- Сахалинский опыт по созданию кванториума представляет для федеральных экспертов большой интерес. В сжатые сроки – всего лишь за год - область смогла мобилизовать усилия и практически с нуля организовать работу образовательного учреждения принципиально нового типа. Обучающиеся здесь ребята – это потенциальные высококвалифицированные инженеры, которые сегодня очень нужны промышленности не только на Сахалине и по всей России, - отметила Ольга Курилова, руководитель Дальневосточного представительства Агентства стратегических инициатив. – Сахалинский проект уже сегодня попал в число 17 лучших в стране. Желаю ему победы в финале.
- Этот результат важен для нас и характеризует качество командной работы в региональном министерстве образования и в подведомственных ему учреждениях, - в свою очередь, сказала председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.
Всероссийский конкурс «Проектный олимп» проводится уже в пятый раз. Участвуют в нём федеральные, региональные и муниципальные органы власти, подведомственные им учреждения, госкорпорации, коммерческие и общественные организации, а также институты развития, использующие в своей деятельности методы проектного управления.
Во втором финальном туре конкурса эксперты выезжают в регионы страны и уже там оценивают качество проектов. Изучаются система управления и сопутствующие документы, берутся интервью у участников проектов. Представители федерального жюри Андрей Гриб и Андрей Щетинин уже прибыли для этого на Сахалин.
Победители конкурса «Проектный олимп» будут объявлены в ноябре на итоговой конференции, которая пройдет в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации.
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