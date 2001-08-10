Общественные слушания пройдут в региональном отделении Пенсионного фонда России
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области приглашает граждан, представителей органов власти, общественных организаций и средства массовой информации к участию в общественных слушаниях. Об этом ТИА «Острова» сообщили отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.
15 июня, в 15.00 будут проводиться общественные (публичные) слушания по вопросу капитального ремонта фасада и крыши административного здания областного Отделения Пенсионного фонда РФ.
Предварительная регистрация участников слушаний, а также предложений и замечаний производится не позднее 1 (одного) дня до проведения общественных слушаний по телефону, электронной почте или непосредственно по адресу инициатора общественных слушаний - ОПФР по Сахалинской области. Адрес электронной почты: secretar@074.pfr.ru. Номера телефонов: 8(4242) 49-55-86, 49-55-87.
Регистрация участников начнется 15 июня, в 14 часов 30 минут. Она будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность.
Место проведения общественных слушаний: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69 а, 5-й этаж, кабинет 524, актовый зал ОПФР по Сахалинской области.
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