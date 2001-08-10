На Пушистом прошла экскурсия для юных сахалинцев

Центр технических видов спорта пригласил в гости сахалинское движение «Юнармия». Сорок мальчишек и девчонок приехали на Пушистый на большую экскурсию. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ЦТВС.

Им показали самолеты, квадроциклы, лошадей. На ВПП устроили показательные полеты. Для детей постарше организовали турнир по пейнтболу, а для младших - стрельбу из маркеров по воздушным шарам. На обед варили уху. Дети провели на свежем воздухе весь день.

Юнармейцы в свою очередь сделали центру подарок - большой беспилотник. Он пополнит авиапарк секции авиамодельного спорта.

- Мы видим, что формат экскурсий сейчас очень востребован. Начались каникулы, и дети едут целыми группами. Приглашаем всех побывать у нас на аэродроме. От клещей мы, кстати, территорию обработали, - сообщил Дмитрий Третьяков, директор ЦТВС.

Запись на экскурсии по телефону: 26-89-40.