В Южно-Сахалинске наградили волонтеров
Сегодня в региональном министерстве спорта, туризма и молодежной политики состоялось награждение сахалинских волонтеров за активное участие в крупнейших мероприятиях Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве.
Почетные грамоты и благодарственные письма из рук начальника отдела молодежной политики минспорта получили более 50 ребят. Все они - активные участники различных региональных мероприятий: открытие Года добровольца, торжественное мероприятие, посвященного поддержке спортсменов-участников зимних Олимпийских игр 2018 года, День российского студенчества, Сахалинский региональный этап «Российской студенческой весны».
- Своей гражданской активностью Вы демонстрируете лучшие человеческие качества тем, кто в этом нуждается. С начала года в области прошло множество мероприятий, в которых вы стали неотъемлемой частью, и проявили себя как настоящие профессионалы. Я уверен, что при вашем непосредственном участии, мы проведем финал чемпионата "Молодые профессионалы-2018" и I зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" на самом высоком уровне, - отметил Александр Неустроев, начальник отдела молодежной политики.
Сегодня в области продолжается набор волонтеров, которые смогут принять участие в WorldSkills Russia и зимних игр «Дети Азии». Для этого необходимо заполнить заявку на сайте sakhvolunteers.ru.
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