В Южно-Сахалинске накануне вечером горел расселенный дом

Сообщение о возгорании дома по пр. Победы 20а в Южно-Сахалинске поступило накануне в 20.57. Пожарные прибыли на место оперативно и уже в 21.17 возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Об этом ТИА «Острова» сообщили м мэрии.

Дом был полностью расселен, отключен от коммуникаций. Поэтому предварительная причина возгорания — поджог. К сносу должны были приступить в ближайшие дни.

По информации департамента городского хозяйства, сегодня техника приступит к демонтажу горевшего дома, а также еще двух, находящихся рядом расселенных домов: пр. Победы 18а и 11а.