Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июня 2018
Сегодня 09:46
61,98|72,51|75,94
На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске открыли летний сезон
10:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске накануне вечером горел расселенный дом

Сообщение о возгорании дома по пр. Победы 20а в Южно-Сахалинске поступило накануне в 20.57. Пожарные прибыли на место оперативно и уже в 21.17 возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Об этом ТИА «Острова» сообщили м мэрии.

Дом был полностью расселен, отключен от коммуникаций. Поэтому предварительная причина возгорания — поджог. К сносу  должны были приступить в ближайшие дни.

По информации департамента городского хозяйства, сегодня техника приступит к демонтажу горевшего дома, а также еще двух, находящихся рядом расселенных домов: пр. Победы 18а и 11а.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?