Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июня 2018
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15:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пожарная опасность прогнозируется в пяти районах Сахалина

Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожарную опасность лесов на территории Смирныховского, Тымовского,  Долинского, Анивского районов и города Южно-Сахалинска.

Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 6 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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