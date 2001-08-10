Трехсотлетие полиции России отметили на Сахалине
В Южно-Сахалинске состоялись торжественные мероприятия, посвященные 300-летию Российской полиции. Знаменательная дата приурочена ко дню подписания в 1718 году Петром I первого документа с так называемыми «пунктами о полиции», в которых была сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в Российском государстве. С веками, как бы не менялись названия, и не реформировалась сама служба, смысл ее остается прежним – охрана общественного порядка, защита граждан и их законных прав, охрана конституционного строя страны и целостности государства, его защита от противоправных посягательств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Первым делом личный состав сахалинской полиции и ветераны, а также представители других правоохранительных ведомств, органов исполнительной власти и общественности почтили память островных стражей правопорядка, погибших на боевом посту. Начиная с 1925 года, при исполнении служебного долга в островном регионе погибли 35 сотрудников ОВД, еще 22 сотрудника погибли, находясь на службе за его пределами. Семь из них удостоены ордена Мужества посмертно, двое – ордена Красной Звезды.
Почтив память погибших минутой молчания, под троекратный салютный залп собравшиеся возложили венки и цветы к памятнику.
Далее, по случаю знаменательной даты в конференц-зале УМВД России по Сахалинской области состоялся торжественный концерт. Открывая мероприятие, врио начальника УМВД России по Сахалинской области полковник внутренней службы Владимир Московой обратился к личному составу:
«С момента своего основания Российская полиция прошла нелегкий путь развития. Она и сегодня остается одной из главных опор государственной власти, основным инструментом обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью. Сегодня личный состав сахалинской полиции эффективно решает задачи по защите прав и законных интересов граждан, противодействию организованной преступности и коррупции, экстремизму, терроризму и другим криминальным угрозам современности».
Также со словами поздравлений и благодарности к полицейским и ветеранам обратились губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и председатель региональной Думы Андрей Хапочкин.
За образцовое исполнение служебных обязанностей ряд сотрудников были представлены к очередным званиям, а также поощрены грамотами и благодарственными письмами.
Далее на концерте выступили как приглашенные артисты, так и сами сотрудники островной полиции, поздравившие коллег специально подготовленными музыкальными номерами.
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