61,81|73,07|75,24
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:31 8 Мая В 2017 году сахалинские предприниматели получили от властей 744 миллиона рублей
- 16:51 11 Мая Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области
13:10 15 Мая На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт
10:35 17 Мая Новый детский сад открыли на Шикотане
Выбор редакции
- 15:44 Вчера Директору «Горного воздуха» вручили премию «Лидеры спортивной индустрии»
- 15:12 Вчера На крыше дома по улице Чехова усиливают временную кровлю
- 14:52 Вчера На Сахалине прошли учения по поиску и спасению людей в море
- 16:19 6 Июня Студенты Сахалина отправились на международный фестиваль «Ёсакой- Соран».
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?