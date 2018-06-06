Студенты Сахалина отправились на международный фестиваль «Ёсакой- Соран».
Студенты Сахалинского государственного университета отправились на международный фестиваль «Ёсакой- Соран». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Творческие коллективы из разных стран Азии соберутся в Японии на международном фестивале. Островной регион представят 20 студентов.
Русские песни в современной аранжировке представит танцевальный коллектив Сахалинского государственного университета на международном фестивале «Ёсакой – Соран». Последнюю тренировку ребята провели за несколько часов до самолета на улице перед Восточным корпусом университета. Их пришли проводить и.о. ректора СахГу Олег Федоров, начальник отдела молодежной политики министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Александр Неустров и десятки сахалинцев, которые стали случайными свидетелями репетиции.
- Танцевальный коллектив уже в четвертый раз отправится на международный фестиваль. Наших студентов очень любят и постоянно приглашают. Японцам нравятся народные танцы, песни. Я сам всегда удивляюсь, когда приезжаю. Они поют наши старинные русские народные песни, о которых мы сами забываем, - рассказывает и.о. ректора Олег Федоров.
Татьяна Соколова - студентка второго курса. Будет специалистом в сфере туризма и гостиничного сервиса. Поездка в Японию станет для нее первой.
- В Японии соберется много молодых людей. Хочется показать, что мы творческая молодежь и на многое способны, - поделилась Татьяна.
В Японии ребята пробудут неделю. Принимающая сторона берет на себя расходы по питанию и проживанию. Стоимость билетов оплачивает министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
- Фестиваль будет проходить на огромной площадке. Параллельно работает несколько точек в городе. И им предстоит выступать на всех площадках фестиваля. Поэтому график будет плотный, - отмечает начальник отдела эстетического и физкультурно-оздоровительного воспитания СахГу Егор Александров.
Международный фестиваль «Ёсакой-Соран» проводится с 1991 года. Его основная цель – познакомить молодежь с культурой стран-участниц через творческие номера. В нем принимают участие более 12 стран мира. В этом году организаторы ожидают 40 тысяч человек.
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