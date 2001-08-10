На Сахалине прошли учения по поиску и спасению людей в море

Теория без практики – это рюкзак с учебниками по плаванию за спиной тонущего, заметил в одном из своих произведений российский писатель Дмитрий Емец.

В Российской Федерации создана обширная нормативно-правовая база, хорошо регулирующая организацию действий по спасению людей и безопасности их жизнедеятельности. Но, даже глубоко проработанные законы должны сопровождаться профессиональными действиями специалистами соответствующих служб, сообщили astv.ru в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

6 июня прошли бассейновые учения по поиску и спасанию людей на море в районе, относящемся к зоне ответственности морского спасательного подцентра «Южно-Сахалинск». По замыслу, судно «Восток» подало сигнал бедствия в связи с тем, что после столкновения с неизвестным подводным предметом образовалась пробоина, а два члена экипажа оказались за бортом. Требовался незамедлительный поиск пострадавших и их доставка в лечебное учреждение.

Развертывание сил и средств началось сразу после получения сигнала бедствия от аварийного судна. Для поиска и спасения упавших за борт членов экипажа одновременно к месту событий направились рейдовый катер «Водолаз Зубченко» и патрульный катер государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Также, в связи с необходимостью экстренной доставки пострадавших в г. Корсаков, на место аварии вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту.

Имеющие большой опыт проведения спасательных операций на море инспекторы группы патрульной службы ГИМС в короткое время обнаружили «пострадавших». Их подняли из воды и транспортировали на борт катера «Водолаз Зубченко», с которого, по плану учения, должен был осуществиться подъем пострадавших на вертолет.

«Наша часть учений прошла в штатном режиме. Сначала я, а потом мой коллега спустились с вертолёта палубу «Водолаза Зубченко», после чего, так же поочерёдно, поднялись вместе с пострадавшими. На аэродроме нас ожидали врачи «скорой помощи», которым передали спасённых. Данные учения отличались тем, что судно не стояло на якоре, поэтому экипажу вертолёта сложнее было удерживать его ровно над палубой, а оператору труднее контролировать положение десантируемого спасателя. Общий успех операции в подобных случаях во многом зависит от взаимодействия оператора с пилотом и тем, кто десантируется. Наиболее ответственный элемент - высадку на палубу, мы произвели без нарушений. Отрабатываемые нами на тренировках алгоритмы действий предусматривают разные ситуации, включая высадку на движущееся судно» - рассказал спасатель 1-го класса Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова Семён Новожилов.

В учении были задействованы силы и средства спасательно-координационного центра Росморречфлота, администрации морских портов Сахалина, Курил и Камчатки, филиала «Морспасслужбы», пограничного управления ФСБ России, филиала Росморпорта, территориального центра медицины катастроф и Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Перед участниками стояла цель отработать на практике поиск и спасение на море, а также межведомственное взаимодействие при ликвидации последствий аварий на морских судах. С этими и иными, возникшими в ходе учения, задачами все участники успешно справились.