Мастерская художественных ремесел заработала в Долинске

В рамках реализации грантового конкурса регионального фонда «Родные Острова» в Долинске открылась мастерская художественных ремесел. В ней дети смогут изучать народные промыслы, создавать свои первые шедевры. В первые дни работы, занятия посетили уже более 20 ребят. Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональном фонде.

Екатерина Сайгушкина – талантливая художница, которая несколько лет вынашивала эту идею. Мастерская долгое время была у нее дома. Благодаря гранту фонда она смогла переехать в новое помещение и закупить недостающее дорогостоящее оборудование. К примеру, печь для обжига керамики.

- Грант был написан на гончарную мастерскую, но постепенно пришла идея создать не полностью гончарную мастерскую, а центра, где дети смогли бы заниматься не только гончарным делом и лепить традиционные русские игрушки, что было написано в гранте, а заниматься и традиционной русской росписью, заниматься акварельной живописью, - рассказывает Екатерина.

Уже на 2 летних месяца дети записаны на занятия. К примеру, Долинские школы уже внесли занятия в мастерской художественной мастерской в программу пришкольного лагеря.

Способность к творчеству изначально заложена в каждом ребенке. Проект гончарная мастерская позволит посетить занятия по выкручивании на гончарном круге глиняных сосудов и лепке традиционных русских глиняных игрушек, обжигу глиняных изделий, росписи керамических изделий. Занятия будут сопровождаться познавательными беседами о Древнем ремесле - гончарное дело и русская глиняная игрушка. Аналогов проекта в Долинском районе нет.

Игорь Янчук, член попечительского совета регионального фонда «Родные Острова» отмечает, что данный проект привлек особое внимание комиссии еще на стадии принятия грантовых документов.

- Основа уже заложена. Это прекрасный вид творчества. Очень необычный и самобытный. Мы сами рады, что нашли такой проект. С помощью искусства ребята изучают еще и историю, традиции народов России. Это уникальные ремесла. Уверены, это важное событие не только для Долинска, но и для всего Сахалина, добавляет Игорь Янчук.

В рамках гранта все занятия проходят бесплатно. Дети и взрослые освоят навыки гончарного дела, лепки из глины, традиционной русской росписи и народной тряпичной куклы. Гончарное искусство играет важную роль в художественном развитии детей в развитии их воображения и фантазии.