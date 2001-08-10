На крыше дома по улице Чехова усиливают временную кровлю

Подрядная организация принимает меры по минимизации подтопления от дождя квартир верхних этажей дома № 29а по ул. Чехова, где сейчас идет восстановление выгоревшей при пожаре кровли. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Отметим, ремонт кровли на этом доме проходит в очень сложных условиях, при полном отсутствии даже фрагментов прежней капитальной крыши. Тогда как при ремонте кровли в штатной ситуации работы идут поэтапно, от сегмента к сегменту, что и позволяет предотвратить протечки в случае дождей.

На доме была уставлена временная крыша, но она априори не в состоянии исполнять функции капитальной. Кроме того, в ходе ремонта с кровли был снят слой выгоревшего утеплителя, который до этого впитывал хотя бы часть влаги.

Сейчас строители принимают все необходимые меры по недопущению продолжения подтопления квартир: усиливают временную кровлю дополнительным слоем гидроизоляции, размещают под местами протечек емкости для сбора дождевой воды. Также ведется оперативная работа с жителями, которые сообщают о протечках. Необходимости полностью обесточивать дом на данный момент нет. если жильцы все-таки опасаются замыкания проводки, они самостоятельно могут обесточить свою квартиру.

На месте находятся инженер подрядной организации и представители администрации города, которая несмотря на то, что в доме нет муниципальных квартир, взяла ситуацию на контроль и оказывает помощь в восстановлении кровли в рамках режима ЧС.