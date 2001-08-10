Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июня 2018
Сегодня 03:42
61,81|73,07|75,24
На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске открыли летний сезон
15:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На крыше дома по улице Чехова усиливают временную кровлю

На крыше дома по улице Чехова усиливают временную кровлю

Подрядная организация принимает меры по минимизации подтопления от дождя квартир верхних этажей дома № 29а по ул. Чехова, где сейчас идет восстановление выгоревшей при пожаре кровли. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Отметим, ремонт кровли на этом доме проходит в очень сложных условиях, при полном отсутствии даже фрагментов прежней капитальной крыши. Тогда как при ремонте кровли в штатной ситуации работы идут поэтапно, от сегмента к сегменту, что и позволяет предотвратить протечки в случае дождей.

На доме была уставлена временная крыша, но она априори не в состоянии исполнять функции капитальной. Кроме того, в ходе ремонта с кровли был снят слой выгоревшего утеплителя, который до этого впитывал хотя бы часть влаги.

Сейчас строители принимают все необходимые меры по недопущению продолжения подтопления квартир: усиливают временную кровлю дополнительным слоем гидроизоляции, размещают под местами протечек емкости для сбора дождевой воды. Также ведется оперативная работа с жителями, которые сообщают о протечках. Необходимости полностью обесточивать дом на данный момент нет. если жильцы все-таки опасаются замыкания проводки, они самостоятельно могут обесточить свою квартиру.

На месте находятся инженер подрядной организации и представители администрации города, которая несмотря на то, что в доме нет муниципальных квартир, взяла ситуацию на контроль и оказывает помощь в восстановлении кровли в рамках режима ЧС.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?