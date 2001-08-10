Директору «Горного воздуха» вручили премию «Лидеры спортивной индустрии»

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» получили премию «Лидеры спортивной индустрии» сезона 2017/2018. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Сегодня министр спорта туризма и молодежной политики области Сергей Буренков получил ценный подарок – диплом и статуэтку премии «Лидеры спортивной индустрии».

Напомним эксперты назвали сахалинский «Горный воздух» лучшим горнолыжным курортом России. Таковы результаты награждения премии «Лидеры спортивной индустрии» в рамках XIV международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха Wintercongress-2018 в Москве.

- «Горный воздух» становится центром притяжения для всего Дальнего Востока, надеемся, что заданный курс будет продолжен, и все задуманные проекты реализуются в полной мере. Подобные награды ко многому обязывают. Расслабляться нельзя, - заметил министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков.

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» – центр одноименной территории опережающего развития. Объект активно развивается и строится. В начале года он уже успел побить рекорды посещаемости и заслужил звание лучшего курорта Дальнего Востока и Сибири.

В теплое время года комплекс используют для тренировок маунтин-байков, кросс-кантри. Многие спортсмены используют склоны спортивного объекта для тренировок по скандинавской ходьбе.

- Мероприятия на летний период расписаны, график практически сформирован. О них мы всегда сообщаем в новостях и социальных сетях. Уже 1 июля на склонах пройдут традиционные соревнования «Олимпийская миля». Подробности сообщим дополнительно, - отметила начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Юлия Иваницкая.