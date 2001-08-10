Реализация проекта по обновлению набережной реки Рогатки пройдет в несколько этапов

В областном центре приступили к реализации проекта по обновлению набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске. Именно эту идею поддержали южносахалинцы в марте этого года в ходе рейтингового голосования в рамках инициатив по формированию комфортной городской среды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Первым этапом проекта станет капитальный ремонт существующих гидротехнических сооружений. Предварительно для принятия проектных решений по реконструкции объекта специалисты провели инженерное обследование строительных конструкций набережной на участке от ул. Комсомольской до ул. Физкультурной. В объем предстоящих работ входит расчистка русла реки, капремонт элементов сооружений, вынос инженерных сетей. Также строителям предстоит обустроить систему защиты от поверхностных ливневых и грунтовых вод с устройством, при необходимости, подпорной стенки и многое другое.

Как рассказал инженер по сопровождению проекта МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска Дмитрий Бумагин, уже подготовлено задание на выполнение проектных работ. Ориентировочно подрядчик будет определен в конце июля. Непосредственно активная фаза строительных мероприятий должна начаться к концу года.

Параллельно с этим МКП «Горархитектура» занимается доработкой концептуальной части проекта предложений по размещению элементов благоустройства набережной. Одна из задумок — создание сквера им. В. Высоцкого. Кроме того вдоль набережной появятся зоны отдыха с прогулочными дорожками. К непосредственной реализации этих работ приступят после завершения работ по капремонту.