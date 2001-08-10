12 июня почта на Сахалине работать не будет
День России, 12 июня 2018 года, для всех почтовых отделений Сахалинской области объявлен выходным. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».
12 июня обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется.
В соответствии с производственным календарем, в субботу, 9 июня, почтовые отделения всех классов будут работать по графику понедельника с сокращением рабочего дня на один час, а в понедельник, 11 июня, - по графику субботы.
В воскресенье, 10 июня, отделения почтовой связи по всей стране будут работать в соответствии с установленным графиком. 13 июня отделения Почты России возобновят работу в соответствии с установленным графиком.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.
Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.
Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.
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