Сахалинские пограничники провели совместные учения с японцами

Сегодня, 8 июня завершился визит российского корабля в Японию. «Коралл» вышел из порта Отару и идет к острову Сахалин, сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.

4 июня из порта Корсаков Сахалинской области в порт Отару (Япония) под звуки марша «Прощание славянки» вышел пограничный сторожевой корабль пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области для проведения совместных российско-японских учений в заливе Исикари.

5 июня, после длительного перехода, ПСКР «Коралл» в сопровождении патрульного судна УБМ Японии прибыл в порт Отару, где состоялась торжественная встреча российского корабля.

На встрече присутствовали начальник Штаба 1-го района УБМ Японии Ивасаки Сюнъичи, капитан порта Отару- начальник ОБМ Отару Кадзияма Хироси и мэр Отару Морий Хидэаки. С российской стороны на торжественной церемонии присутствовал генеральный консул Российской Федерации в Саппоро Андрей Фабричников. Оба ведомства встретили в этом году юбилей - пограничная служба ФСБ России отмела 100 лет, а УБМ Японии 70 лет со дня образования.

Визит нанесли для отработки совместных действий по пресечению преступлений в морях России и Японии. Совместное учения состоялось на следующий день. В них японцы задействовали 4 патрульных судна, патрульный катер и авиацию.

По легенде учения патрульный самолет УБМ Японии обнаружили незаконный перегруз на непознанном грузовом судне и японскую рыболовную шхуну. Для задержания судов-нарушителей в район направили патрульное судно и вертолет УБМ Японии. Рыболовную шхуну задержали. На ней обнаружили наркотические вещества. Однако второе судно при пытке уйти, продолжило двигаться в воды Российской Федерации. В ходе преследования японской стороной принимаются меры по остановке судна-нарушителя.

В режиме реального времени Штаб 1-го района УБМ Японии организовывает взаимодействие с пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области. ПСКР «Коррал» прибывает в район и оказывает содействие. В результате совместных усилий судно остановили и осмотрели досмотровыми группами.

Завершилось учение прохождением кораблей, судов и катеров кильватерным строем.

Благодаря умелым и слаженным действиям сотрудников российского и японского ведомств учение прошло на высоком организационном уровне, цели и задачи достигнуты полностью.

Оценивая результаты учения, а также совместной деятельности за последний год, руководители Пограничного управления – генерал-лейтенант Кудряшов Сергей Васильевич и начальник Штаба 1-го района УБМ Японии Ивасаки Сюнъичи отметили, что сотрудничество между ведомствами постоянно развивается и выходит на новый высокий уровень. Обе стороны намерены развивать информационный обмен и наращивать практику проведения согласованных мероприятий в сфере противодействия ННН-промыслу, борьбы с незаконной миграцией и контрабандой в морском пространстве.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Галузин Михаил Юрьевич отметил, что данное учение стало свидетельством укрепления не только сотрудничества взаимного доверия и дружбы береговых охран России и Японии, но и стран в целом. Буквально 26 мая стартовал перекрестный год России и Японии и здорово видеть, что взаимное сотрудничество между нашими странами расширяются во всех сферах, в том числе и безопасности на море.