В Южно-Сахалинске открытие новой сельскохозяйственной ярмарки снова переносится
11 июня ярмарка в Южно-Сахалинске начнет работу с 10.00. В 10.30 состоится торжественное открытие и пройдет концертная программа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Место, выбранное под ярмарку, - это большая пустующая территория между Домом торговли и гостиницей «Пасифик Плаза». Администрация Южно-Сахалинска продолжает искать новые формы использования таких пространств. В зимнее время здесь размещалась перехватывающая парковка на время циклонов, а летом решено было организовать ярмарочную и выставочную площадку.
Сейчас на территории завершается возведение презентационных домиков для выставки деревянного домостроения и идут работы по подготовке торговых мест для большой ярмарки местных товаропроизводителей и садоводов-огородников, которая будет работать все лето.
Как отмечают в администрации Южно-Сахалинска, решение о проведении выставки деревянного домостроения продиктовано спросом на строительство именно индивидуальных жилых домов у многодетных семей, которые получают земельные участки, владельцев дальневосточных гектаров, дачников.
- Вопрос деревянного домостроения сейчас особо актуален, - рассказывает начальник отдела перспективного строительства департамента архитектуры и градостроительства Денис Ю. - В первую очередь это экологически чистый материал и короткие сроки возведения дома в сравнении со строительством по другим технологиям. Немаловажный фактор - стоимость строительства. В зависимости от вида бруса, комплектации, планировки, сопутствующих материалов, квадратуры, внутренней отделки и типа фундамента цена будет варьироваться от 25 до 65 тыс. рублей за квадратный метр.
В ярмарке примут участие 6 компаний, которые прошли конкурсный отбор на соответствие требованиям, предъявляемым администрацией города, 5 из них сахалинские. В ходе ярмарки потенциальные покупатели смогут задать представителям застройщиков все интересующие вопросы, а благодаря выставке вместо буклетов и картинок из Интернета осмотреть реальные примеры строений.
До осени ярмарка будет работать с понедельника по воскресенье с 10.00 до 18.00.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:53 Сегодня Островные тяжелоатлеты завоевали три золотые медали чемпионата ДФО
- 09:55 Сегодня Премии поддержки городской думы получили 50 сахалинских школьников
- 11:11 Сегодня Организация культуры в Смирных не прошло проверку пожарной безопасности
- 11:34 Сегодня 12 июня центр Южно-Сахалинска временно закроют для движения транспорта
- 16:51 11 Мая Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырёх районах Сахалинской области
13:10 15 Мая На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт
10:35 17 Мая Новый детский сад открыли на Шикотане
16:38 18 Мая В Южно-Сахалинске отметили всемирный день без автомобиля
Выбор редакции
- 12:31 Сегодня Сахалинцы завершила финал «Белой ладьи» победой над шахматистами из Пермского края
- 12:29 Сегодня Соревнования среди силовых структур прошли в Южно-Сахалинске
- 15:45 Вчера В Южно-Сахалинске открытие новой сельскохозяйственной ярмарки снова переносится
- 14:53 Вчера Власти Сахалина возьмут на особый контроль решение задач, обозначенных президентом во время прямой линии
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?