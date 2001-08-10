В Южно-Сахалинске открытие новой сельскохозяйственной ярмарки снова переносится

11 июня ярмарка в Южно-Сахалинске начнет работу с 10.00. В 10.30 состоится торжественное открытие и пройдет концертная программа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Место, выбранное под ярмарку, - это большая пустующая территория между Домом торговли и гостиницей «Пасифик Плаза». Администрация Южно-Сахалинска продолжает искать новые формы использования таких пространств. В зимнее время здесь размещалась перехватывающая парковка на время циклонов, а летом решено было организовать ярмарочную и выставочную площадку.

Сейчас на территории завершается возведение презентационных домиков для выставки деревянного домостроения и идут работы по подготовке торговых мест для большой ярмарки местных товаропроизводителей и садоводов-огородников, которая будет работать все лето.

Как отмечают в администрации Южно-Сахалинска, решение о проведении выставки деревянного домостроения продиктовано спросом на строительство именно индивидуальных жилых домов у многодетных семей, которые получают земельные участки, владельцев дальневосточных гектаров, дачников.

- Вопрос деревянного домостроения сейчас особо актуален, - рассказывает начальник отдела перспективного строительства департамента архитектуры и градостроительства Денис Ю. - В первую очередь это экологически чистый материал и короткие сроки возведения дома в сравнении со строительством по другим технологиям. Немаловажный фактор - стоимость строительства. В зависимости от вида бруса, комплектации, планировки, сопутствующих материалов, квадратуры, внутренней отделки и типа фундамента цена будет варьироваться от 25 до 65 тыс. рублей за квадратный метр.

В ярмарке примут участие 6 компаний, которые прошли конкурсный отбор на соответствие требованиям, предъявляемым администрацией города, 5 из них сахалинские. В ходе ярмарки потенциальные покупатели смогут задать представителям застройщиков все интересующие вопросы, а благодаря выставке вместо буклетов и картинок из Интернета осмотреть реальные примеры строений.

До осени ярмарка будет работать с понедельника по воскресенье с 10.00 до 18.00.