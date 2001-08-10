Женская сборная Сахалинской области заняла первое место в командном зачете чемпионата ДФО по тяжелой атлетике
В Холмске начался чемпионат Дальневосточного федерального округа по тяжелой атлетике. Первыми на помост вышли женщины. Среди участниц было несколько МСМК и мастеров спорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
В весовой категории до 48 кг первое место заняла мастер спорта из Холмска Анастасия Корчагина. Ее результат в сумме двоеборья 140 кг. Серебряную медаль завоевала 14-летняя холмчанка Вероника Мазалова, выполнившая норматив кандидата в мастера спорта.
В весе до 53 кг сильнейшими оказались гостьи с материка. Золотую медаль завоевала Александра Крушпанова из Хабаровска (165 кг в сумме двоеборья), серебряную – мастер спорта из г. Арсеньев Юлия Рогова (153 кг в сумме двоеборья).
- В весе до 58 кг победила мастер спорта из Холмска Анастасия Заприкутенко. Золотую медаль ей принес результат 163 кг, - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Артур Никитин.
Второй призер в этой категории – Арина Кудымова из Хабаровска, выполнившая норматив мастера спорта России.
Мастер спорта международного класса Ксения Клыкова из Комсомольска-на-Амуре заняла первое место в весовой категории до 63 кг (ее результат 160 кг). На 5 кг меньше в активе кандидата в мастера спорта Александры Шараповой из Холмска, завоевавшей серебряную медаль. На третью ступень пьедестала почета поднялась холмчанка Екатерина Павлова (123 кг).
В категории до 69 кг МСМК из Холмска Яна Григорьева стала абсолютной чемпионкой ДФО с суммой двоеборья 203 кг.
- В командном зачете первое место заняли островные спортсменки. На втором месте – Хабаровский край, на третьем – сборная Приморья, - подвел итог Артур Никитин.
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