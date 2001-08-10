Премии поддержки городской думы получили 50 сахалинских школьников

Церемония чествования лучших школьников состоялась в Южно-Сахалинске. В актовом зале дворца детского творчества собрались те, кто добился высоких результатов в учебной, спортивной, творческой, научной и общественной деятельности. Начальник департамента образования администрации Южно-Сахалинска Анастасия Киктева вручила премии «Интеллект», награды и разовые стипендии «Творческая одаренность». Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской думе.

Заместитель председателя городской думы Николай Артеменко и председатель постоянного Комитета по социальной политике представительного органа Татьяна Рудакова наградили учащихся премиями поддержки городской думы в сфере образования.

- Таланты создают особую творческую активность в молодёжной среде и в обществе. Богат талантами и наш Южно-Сахалинск. Это доказывают ваши достижения. Пусть эта премия станет стартом для дальнейших побед, - сказал в своем выступлении Николай Артеменко.

- Дорогие школьники, вы достойно закончили учебный год, и в этом как ваша заслуга, так и тех, кто все время помогает вам. Выражаю благодарность родителям и учителям, которые всегда рядом, которые направляют вас и поддерживают в ваших начинаниях, - присоединилась к поздравлениям Татьяна Рудакова.

Премия поддержки городской думы составляет 4 тысячи рублей, она вручается 50 лучшим учащимся 5-9 классов с 2007 года и является формой поощрения и морального стимулирования. Среди тех, кто поднялся на сцену, - отличники, победители предметных олимпиад, научно-исследовательских конкурсов, музыкальных фестивалей, спортивных состязаний. Некоторые ребята добились успехов сразу в нескольких направлениях.

- Восьмой класс я окончила с отличием, иду на золотую медаль. В свободное от учебы время играю в школьной команде КВН «Карамель», которая вышла в полуфинал областной лиги и получила премию «Творческая одаренность». Еще я увлекаюсь игрой на гитаре и фотографией. На успеваемость это не влияет, хотя скидок учителя не делают. Так что я и дальше планирую активно участвовать в КВН – и в школе, и в дальнейшем в институте, - рассказала Полина Белякова, учащаяся 8 класса школы № 3 имени Героя России Сергея Ромашина.

- Премию Городской думы я получаю второй год подряд за успехи в учебе. В прошлом году у меня была одна четверка – по физике. В этом году впервые удалось стать отличницей, чему я очень рада, - поделилась своими успехами Екатерина Табаткина, учащаяся 9 класса Восточной гимназии.

Праздничное настроение на церемонии помогли создать детские творческие коллективы города. Причем они выходили на сцену и чтобы выступить, и чтобы получить премии и стипендии.