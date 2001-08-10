12 июня центр Южно-Сахалинска временно закроют для движения транспорта

В связи с торжественными мероприятиями, посвященными празднованию Дня России, в Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения в движении транспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

С 09.00 11 июня до 00.00 13 июня ограничат остановку транспортных средств с восточной стороны пл. Ленина.

Во вторник, 12 июня, с 08.00 до 15.00 будет перекрыта пл. Ленина от Коммунистического пр. до ул. Буюклы, а также ул. К.Маркса на участке от ул. Ленина до ул. Амурской, а с 19.00 до 22.30 - пл. Ленина от Компроспекта до ул. К.Маркса.

Администрация призывает водителей и пешеходов быть внимательными и учитывать эти обстоятельства при движении по городу.