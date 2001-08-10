Сахалинские школьники сдали ЕГЭ по устному иностранному языку

Сегодня, 9 июня, будущие абитуриенты сдавали устную часть единого госэкзамена по иностранному языку. Участниками экзамена стали 360 человек. Для сдачи устной части ЕГЭ по данному предмету на территории Сахалинской области была организована работа 20 пунктов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования области.

- Сегодня наши школьники сдают устную часть экзамена. Она позволяет проверить навык и владение живой речью. Иностранный язык в основном выбирают те ребята, которые планируют поступать на лингвистику, мировую экономику, международные отношения и некоторые другие специальности бизнес-сегмента, - отметила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.

В 2015 году единый государственный экзамен по иностранному языку пополнился устной частью – разделом «Говорение».

- Устная часть экзамена состоит из 4 заданий. Первое задание проверяет навыки чтения. Второе задание - условный диалог – расспрос. Нужно задать пять вопросов на основе предложенных ключевых слов,- поясняет председатель предметной комиссии по проверке развёрнуых ответов ЕГЭ по иностранному языку Наталья Жаркова. - Третье задание - описание выбранной выпускником фотографии. В четвертом задании ученик должен сравнить и сопоставить две предложенные картинки, определить черты сходства, различия и выразить свои предпочтения. Такая форма экзамена позволяет объективно проверить навыки устной речи, - отметила председатель предметной комиссии.

Школьники сами решают, сдавать им устную часть или нет. От нее можно отказаться, но тогда будущие абитуриенты теряют шанс набрать дополнительные баллы для поступления в вуз. Ответив на «отлично», за раздел «Говорение» можно получить 20 баллов. Остальные 80 – получить на письменной части ЕГЭ. Экзамен по письменной части иностранного языка пройдет 18 июня. Его планируют сдавать более 450 одиннадцатиклассников.

Стоит отметить, что процедура сдачи устной части экзамена по иностранному языку полностью автоматизирована и проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Запись ответа оценят независимые эксперты. Оценивается каждое сказанное слово. Произношение оцениваться не будет. На сдачу устной речи отводится 15 минут.

- Английский мне необходим для поступления в вуз. Буду сдавать устную и письменную часть экзамена, - рассказывает выпускница школы №22 г. Южно-Сахалинска Виктория Пясецкая. - Готовилась я к этому экзамену очень серьезно. Постепенно повторяла весь пройденный материал, решала пробные задания на официальном портале ЕГЭ, - поделилась участница экзамена.

- Я учился в гимназии с углубленным изучением английского языка. Поэтому уверен в своих знаниях. После школы планирую поступать в Ульяновский институт гражданской авиации. Экзамен по английскому языку сдаю для своего саморазвития, вдруг пригодится в дальнейшем. Ничего нового на экзамене нет, все в рамках школьной программы. Если ты хорошо учился все одиннадцать школьных лет, то и ЕГЭ тебе абсолютно не страшен,- рассказывает выпускник гимназии № 2 Данила Белый.

Сегодняшний экзамен на территории Сахалинской области прошел в штатном режиме, никаких нарушений или сбоя в работе техники в ходе экзамене не произошло. Результаты экзамена станут известны 5 июля.

Министерство образования Сахалинской области напоминает, что на весь период проведения экзаменационной кампании ЕГЭ-2018 продолжает работу "горячая телефонная линия". Звонки принимаются по телефонам: 8(4242) 46-59-60,46-59-93.