Судебным приставам Сахалина вручили ведомственные награды
В канун празднования Дня России сотрудникам Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области вручены ведомственные награды за службу, а вновь принятые государственные гражданские служащие торжественно приняли присягу. Мероприятие прошло в Южно-Сахалинске в Доме культуры железнодорожников под руководством главного судебного пристава Сахалинской области Андрея Кононова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
Под звуки встречного марша в исполнении оркестра 68-го Армейского корпуса на верность государству присягнули судебные приставы по ОУПДС и судебные приставы-исполнители. Они поклялись беспрекословно соблюдать Конституцию Российской Федерации и честно защищать права граждан, интересы общества и государства.
Государственные служащие, достигшие наилучших результатов в своей деятельности, были награждены благодарственными письмами, грамотами и ведомственными наградами.
С напутственным словом перед молодыми сотрудниками службы выступили заместитель председателя Сахалинского регионального отделения Ассоциации ветеранов Службы судебных приставов РФ Валентина Зеленина, а также член Общественного совета при Управлении Владимир Алексенко. Они пожелали им соблюдать данную клятву и верно служить на благо Российского государства.
В завершении мероприятия Андрей Кононов поздравил государственных служащих с этими важными событиями и пожелал добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности и достойно переносить все связанные со службой трудности, а также выразил благодарность оркестру 68-го Армейского корпуса за оказанное содействие.
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