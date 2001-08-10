Сахалин принимает первые заявки от участников чемпионата  «Молодые профессионалы»

Региональный координационный центр образования профессиональных сообществ «Ворлдскиллс Россия» ГБОУ ДПО института развития образования в Сахалинской области приступил к приему заявок на участие в Финале VI национального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia) от региональных представителей. За неделю на обработку данных поступило около 50 заявок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в дирекции игр.

На основании решения Организационного комитета по подготовке и проведению Финала 2018 оператором процедуры заключения договоров стала автономная некоммерческая организация «Дирекция I зимних международных спортивных игр «Дети Азии».

Как отметила директор Центра Рената Райнбагина в Финале 2018 будут и участники-юниоры категории «16 лет и моложе», именно поэтому в заявку обязательно вносятся данные сопровождающих. Эта категория лиц полностью несёт ответственность за конкурсантов. Они будут обязаны постоянно поддерживать связь со своими подопечными на протяжении всего времени их нахождения в островной столице. Сопровождающие ответственны за соблюдение конкурсантами программы Финала 2018, внутреннего режима мест проживания, а также правил поведения во время экскурсионной и культурной программ. Каждый регион, имеющий команду конкурсантов возрастной категории «16 лет и моложе», должен направить не менее одного сопровождающего в составе делегации. Сопровождающие могут контактировать со своими конкурсантами в любое время, кроме официального времени проведения соревнований. Любые контакты сопровождающих на конкурсной площадке во время проведения соревнований допустимы только с разрешения главного эксперта. В случае возникновения за пределами конкурсной площадки ситуации, которая угрожает жизни, здоровью и безопасности конкурсантов, сопровождающий немедленно должен уведомить об этом лидера команды, эксперта-компатриота и членов оргкомитета Финала 2018 из числа представителей Союза, о болезни конкурсанта или произошедшем с ним несчастном случае.

- Оригиналы документов лидер-команды предоставит оператору сразу же по прибытию в г. Южно-Сахалинск. Конкурсанты, эксперты, лидеры команд и сопровождающие лица будут приобретать билеты по выделенным квотам на регулярные рейсы авиакомпании Аэрофлот. Заезд экспертов-компатриотов планируется 4 и 5 августа, заезд конкурсантов, лидеров команд и сопровождающих мы ожидаем 5 и 6 августа - добавила Рената Райнбагина.