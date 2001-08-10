Социальные работники Сахалина приняли поздравления с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие, посвященное дню социального работника, состоялось сегодня в ДК «Родина» областного центра. От имени губернатора представителей этой профессии поздравил заместитель председателя правительства островного региона Антон Зайцев. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

– Ваша работа не просто востребована тысячами людей, она имеет особый моральный смысл. Ежедневный труд социального работника ориентирован на помощь людям, в том числе малоимущим, многодетным семьям, инвалидам и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, – подчеркнул Зайцев. – Мы выполнили указ президента России Владимира Путина - ликвидировали очередность в стационарные учреждения социального обслуживания. Кроме того, наша область является единственным регионом в стране, в котором в короткий срок введены в эксплуатацию два важных социальных объекта – реабилитационный центр для инвалидов и детский реабилитационный центр «Преодоление». В ближайшее время начнется строительство не менее важного объекта – «Дома ветеранов».

Заместитель председателя правительства отметил, что сегодня в Сахалинской области трудится более 3 000 социальных работников, которые обслуживают около 2 тысяч человек на дому и более 2,5 тысяч человек в стационарных учреждениях.

Виновников торжества наградили почетными грамотами и благодарственными письмами министра социального развития Сахалинской области. Творческие коллективы подготовили для гостей праздничную программу.