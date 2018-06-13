Тихоокеанское
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Сахалинцы выиграли три гранта федерального молодежного форума «Амур»
10:11, 13.06.18 | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы выиграли три гранта федерального молодежного форума «Амур»

Сахалинцы выиграли три гранта федерального молодежного форума «Амур»

В Хабаровском крае стартует вторая смена федерального молодежного форума «Амур». Среди них – представители общественных организаций, сотрудники местных комитетов по делам молодёжи, спортсмены и специалисты в сфере веб-дизайна. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта туризма и молодежной политики области.

По итогам первой смены под названием «ДВ-территория развития», сахалинцы стали победителями грантового конкурса. Ими стали: Андрей Борецкий, Маргриета Прокопец и Екатерина Семиколенко.
Они представляли такие проекты как  «Социальный фитнес», «TravelGame» и «Академия волонтёров города Южно-Сахалинска».
В общей сумме на реализацию трёх молодёжных проектов будет потрачено 400 тысяч рублей.

Федеральный молодёжный образовательный форум «Амур» в третий раз проходит на базе «Холдоми» в Хабаровском крае. Его участниками ежегодно становятся представители молодёжи из субъектов ДФО и других регионов нашей большой страны.

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