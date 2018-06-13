Сахалинская область отметила День России
Сегодня во всех районах области проходят праздничные программы, патриотические акции, соревнования, конкурсы, выставки и театрализованные представления, посвященные этому дню. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.
В Южно-Сахалинске празднования посвященные Дню России начались на площади Ленина, где состоялся торжественный митинг-концерт. Среди почетных гостей заслуженные жители области – ветераны и те, кто внес значительный вклад в социально-экономическое развитие островов.
- Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днем России! Это один из самых значимых государственных праздников. Россия — наш общий дом и мы все искренне желаем, чтобы в нем царили мир и порядок, - обратился к собравшимся губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. – Ради того, чтобы жители страны чувствовали себя в безопасности и были уверены в завтрашнем дне - многое делается на федеральном уровне. Ведется большая работа и в нашем островном крае. Вместе с вами мы реализуем различные проекты в сфере экономики, благоустраиваем города и поселки, строим школы и больницы, открываем новые стадионы и учреждения культуры. Наша область становится все более привлекательной для жизни и работы. Уверен – такой теперь она будет всегда!
В этот же день в Южно-Сахалинске были названы победители голосования по проекту «Развитие территорий», инициированного правительством Сахалинской области и финансируемого из областного бюджета. Проект привлёк население городов и поселков области в выдвижение проектных предложений, их обсуждение и выбор лучших в общеобластном голосовании.
На торжественной церемонии глава островного края вручил сертификаты и грамоты победителям проекта. Среди них, предложенных жителями муниципальных образований и получивших наибольшее количество голосов - строительство спортивно-оздоровительного лагеря в Долинске, стадиона в Поронайске и системы водоснабжения в селе Парусное, Томаринского района. В Аниве будет возведен новый стадион, в Невельске, по инициативе жителей, обустроят реабилитационный парк со смотровой площадкой. В южно-сахалинском микрорайоне появится дом культуры. В планировочном районе Новоалександровск разобьют новый сквер и поставят на въезде в город стелу. В селе Хоэ, Александровск-Сахалинского района, проложат новый водопровод и установят колонки общего пользования. В Смирных создадут центр поддержки социально незащищенных слоев населения. Жители Углегорского района проголосовали за строительство станции биологической очистки сточных вод в селе Бошняково, а в поронайском селе Восток будут реконструированы стадион и лыжероллерная трасса.
Напомним, программа инициативного бюджетирования действует года в Сахалинской области с 2017. Помимо «Развития территорий» она включает такие направления, как «Поддержка местных инициатив» и «Молодежный бюджет». Они позволяют жителям островного региона участвовать в улучшении общественного пространства своих населенных пунктов.
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