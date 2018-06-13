Сахалинских школьников бесплатно научат плавать в самом современном на Дальнем Востоке водноспортивном центре

Власти островного региона приняли решение о запуске нового массового оздоровительного проекта для учащихся. Стартовой площадкой для него станет современный спорткомплекс «Аква Сити», строительство которого в Южно-Сахалинске вышло на финишную прямую. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-секретарь губернатора области.

Сейчас на объекте, который создается в рамках территории опережающего развития «Горный воздух», завершаются общестроительные работы. В них участвуют около 300 специалистов. Уже сейчас смонтированы чаши двух бассейнов – длиной 50 и 25 метров. Установлены современные системы очистки и обеззараживания воды, освещения и вентиляции.

- В большом бассейне, который соответствует олимпийским стандартам, мы применили уникальное технологическое решение – там инсталлирована подвижная перегородка. Это очень важное преимущество - при необходимости чашу можно разделить на две равные части буквально за считанные минуты, чтобы организовать спортивную подготовку сразу нескольких групп, - рассказали прибывшему на строительную площадку губернатору Олегу Кожемяко представители подрядной организации.

Общая площадь шестиэтажного здания «Аква Сити» - 46 тысяч квадратных метров. Под единой крышей со спортивной зоной разместилась и развлекательная. В ней сейчас установлены 3 горки из 8 и 2 небольших бассейна различного назначения. Одновременно в комплексе, который планируется ввести в эксплуатацию в декабре этого года, смогут заниматься спортом и отдыхать более 1000 человек. Особое внимание уделено безопасности – по оценкам строителей здание будет способно выдержать даже мощное 9-балльное землетрясение. Объектов с подобными характеристиками нет не только на Дальнем Востоке, но и в Сибири.

- Считаю, что главными посетителями нового водноспортивного комплекса должны стать дети. «Аква Сити» будет стартовой площадкой для запуска нового массового оздоровительного проекта по обучению сахалинских школьников плаванию. Посещать комплекс смогут ежедневно до 500-600 ребят из Южно-Сахалинска и близлежащих районов. Занятия для них будут бесплатными. Думаю, что уроки плавания можно сочетать с прекрасным отдыхом на водных аттракционах. Это станет настоящим подарком для ребят, - отметил Олег Кожемяко.

Практику обучения школьников плаванию необходимо внедрять во всех районах области, где сегодня есть бассейны, считает губернатор. В дальнейшем водноспортивные комплексы должны появиться во всех муниципальных образованиях.

- Новый оздоровительный проект для школьников станет логичным продолжением уже действующих - «Коньки в школу», «Лыжи в школу» и «Хоккей в школу». В общей сложности сейчас ими охвачено около 3,5 тысяч детей в нескольких районах юга острова. Этот опыт рассчитываем постепенно распространять и на другие муниципальные образования, чтобы как можно больше ребят вовлекались в занятия спортом и оздоравливались, - сказал, в свою очередь, министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков.