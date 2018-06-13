Сахалинская ярмарка победила во всероссийском конкурсе «Торговля России-2018»

Впервые победу в номинации «Лучшая ярмарка» одержал город Корсаков. Соперниками сахалинского портового города стали шестьсот ярмарок из разных регионов страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- Еженедельно по пятницам мы собираем десятки местных товаропроизводителей. На прилавках - кондитерские изделия, овощи, фрукты, рыба и мясо. А такая значимая победа подстегнула нас привлечь на нее ещё больше участников. Ассортимент будет расширяться. Кроме того, мы всегда стараемся удивлять наших покупателей. Вот, к примеру, сейчас угощаем бесплатно ухой, пловом, шашлыками, - рассказала заместитель руководителя управления экономического развития администрации Корсаковского городского округа Екатерина Валуевич.

Прошедшая пятница не стала исключением. На центральной улице Советской вновь развернулась большая торговля. Настроение гостям ярмарки поднимали артисты культурно-досугового центра «Океан». Клуб «Варюша» представил зажигательную концертную программу и веселые конкурсы для детей.

- Ярмарка помогла сблизить производителя и покупателя, соответственно, и убрать посредников, что сказывается на цене. К тому же всегда можно узнать о продукции, как говорится, из первых уст. Радует и то, что не забыли про развлечения, приятно видеть, как люди улыбаются и с удовольствием совершают покупки, - рассказал один из покупателей Александр Божок.

- Хорошее дело придумали областные власти - проводить такие ярмарки. Я слышала, что они скоро станут проходить во многих городах Сахалина. Сама стараюсь обязательно посетить большую ярмарку в Южно-Сахалинске весной и осенью, там всегда есть, на что посмотреть и что купить. Если честно, для меня было открытием, что у нас в области такое огромное количество товаропроизводителей. Очень много своего, вкусного, полезного. Все есть - и молоко, и мясо, и колбасы, - добавила жительница Корсакова Ирина Беззубенко.

- У меня маленький ребенок и, естественно, я стараюсь кормить его только свежими продуктами. Вот сегодня пришли на ярмарку за свежим творогом. Еще рыбу хотим купить, она здесь всегда свежая, - поддержала покупатель Ольга Звягинцева.

- Вы знаете, я пенсионерка. Для меня стоимость товара имеет значение. А на ярмарке цены довольно низкие, да и торговаться можно. Еще хорошо, что можно поглядеть поближе, потрогать, попробовать, выбрать самому. В общем, хорошо придумали. Народу нравится! - добавила Нина Медведева.

- Уже на протяжении нескольких лет мы являемся неизменными участниками сельскохозяйственной ярмарки. У нас за это время появились постоянные клиенты. Как видите, мясо у нас хранится в специальных холодильниках, подключение к сети обеспечила администрация. Кроме того, вся сельхозпродукция проходит санитарный контроль прямо на месте в передвижной лаборатории, - поделилась мнением продавец мясной продукции «Сахалинский Бекон-2» Александра.

Подобные ярмарки должны стать традиционными во всех районах Сахалинской области. Такое поручение дал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. В каждом муниципалитете разработают свой график «дней торговли».