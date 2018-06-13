День России отметили в Холмске

Театрализованным концертом «От Руси до России» отметили холмчане один из самых «молодых» праздников новейшей истории страны – День России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Холмска.

Концерт, подготовленный творческими коллективами центрального дома культуры и спортсменами ДЮСШ, состоялся на стадионе «Маяк Сахалина», куда, не смотря на неприветливую погоду, пришло изрядное количество зрителей.

Открыл праздничное мероприятие глава администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Андрей Сухомесов. В своём приветственном обращении к холмчанам и гостям города он отметил важность сохранения в памяти поколений имён героев, чьим неустанным трудом и ратными подвигами строилось Российское государство.

Затем перед зрителями прошли страницы истории России, отражённые в ярких танцевальных, вокальных и спортивных номерах.

Перед концертом состоялась выставка-распродажа «Город мастеров», на которой были представлены изделия декоративно-прикладного творчества, изготовленные руками холмских умельцев.

Празднование Дня России в муниципальном образовании не ограничилось 12 июня. С 8 июня был организован ряд тематических культурно-просветительских мероприятий, таких как, например, информационный час «Моя Родина – Россия», подготовленный библиотекой-филиалом № 18, выставка «Твои герои, Россия», открывшаяся в ЦДК и др. А 13 июня пройдёт «открытый микрофон» «Читаем о России» в холмской детской библиотеке.