24 юных сахалинца получили первые паспорта
Призеры различных олимпиад, конкурсов, спортивных состязаний из 11 муниципальных образований Сахалинской области в День России получили свои паспорта в торжественной обстановке. С этим важным событиям ребят поздравил губернатор региона Олег Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора островного региона.
- От всей души поздравляю вас с Днем России! - сказал в своем приветственном слове губернатор Сахалинской области. – А для вас, наших юных земляков, этот день вдвойне особенный. Именно сегодня вы получаете паспорт гражданина нашей страны - Российской Федерации. Страны, которая имеет многовековую историю и традиции, которая будет развиваться дальше, уже опираясь на вас, на молодое поколение, что идет на смену своим дедам и родителям. Вы - наше будущее, и мы гордимся вами!
Губернатор выразил уверенность в том, что уже в ближайшем будущем ребята начнут реализовывать всё начатое ранее в области, внося свой вклад в развитие региона.
- Я горжусь, что стала полноправным гражданином нашей страны, - рассказала 14-летняя тымовчанка Валерия Зорина. - Уверена, что все ребята, получившие сегодня паспорта из рук главы региона, прекрасно понимают, что это не просто документ, это - символ! Он вызывает чувство гордости за свой регион, в которой живешь, за свою большую Родину. Мы обязательно продолжим беречь свою страну, станем приумножать её богатства и славу.
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