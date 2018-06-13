Сахалинских предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе на лучшую бизнес-идею
В Южно-Сахалинске в рамках реализации муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства стартовал прием заявок на участие в ежегодном молодежном конкурсе «Лучшая бизнес-идея», сообщили в администрации города.
К участию приглашаются предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет, относящиеся к категории субъектов малого бизнеса, зарегистрированные и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории городского округа не менее 1 года.
Для этого необходимо до 10 июля в рабочие дни с 9.00 до 17.00 подать заявку и соответствующий пакет документов в отдел молодежной политики и туризма управления по физической культуре и спорту (ул. Невельская, 31, каб. 3).
Итоги конкурса озвучат в июле. Победитель получит денежный приз на реализацию своей бизнес-идеи и развитие деятельности.
Справки по телефону: 312-599 (доб. 5).
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