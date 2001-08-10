В Сахалинской области будут развивать деревянное домостроение
Региональному правительству предстоит большая работа по поддержке многодетных семей в части строительства домов на выделенных им бесплатных участках.
Об этом на рабочем совещании с органами исполнительной власти и администрацией Южно-Сахалинска заявил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
– Необходимо обсудить сопутствующую инфраструктуру. Новые механизмы и инструменты поддержки можно вначале опробовать на отдельных территориях, чтобы впоследствии распространить их и на другие районы, - обратился к участникам совещания глава региона.
Наиболее активно предоставление участков и строительство на них домов для этой категории граждан сегодня идет в областном центре островного региона. Как отметила первый вице-мэр Южно-Сахалинска Наталия Куприна, только в Новой Деревне многодетным семьям предоставлено 273 участка.
На сегодняшний день эта территория практически полностью обеспечена инженерной инфраструктурой. 87 семей планируют применять здесь деревянное домостроение, сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора области. Возможно, желающих возвести дома из бревен и бруса станет больше после встречи администрации города с членами многодетных семей, которая пройдет 14 июня в ДК «Родина». На нее также приглашены потенциальные застройщики, представители Сахалинского ипотечного агентства, регионального министерства соцзащиты. Жителям островного региона расскажут о положенных многодетным семьям выплатах и объяснят, как они смогут их вложить в строительство жилья.
– С 2013 года в области работает закон, согласно которому при рождении третьего ребенка семье предоставляется единовременная выплата в размере 50 проц. от стоимости строящегося жилья. Этой льготой у нас активно пользуются,– отметила министр социальной защиты островного региона Елена Касьянова.
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