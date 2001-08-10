Ногликские хоккеисты выиграли Кубок губернатора Сахалинской области

Торжественная церемония награждения победителей и призёров чемпионата и первенства Сахалинской области по хоккею среди любительских команд прошла в ледовом дворце «Арена Сити» в минувшие выходные. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В течение нескольких месяцев хоккеисты из разных уголков островного региона боролись за главный приз турнира - Кубок губернатора.

Сегодня состоялась финальная схватка между юниорами - «Ногликскими Медведями» и южносахалинским «Альтаиром». Игра выдалась жаркой. На 6-й минуте первого периода счёт открыли гости. Далее развернулась настоящая борьба - «медведи» стойко держали оборону и не давали противнику взять ворота. Тем не менее, на 20-й секунде южносахалинцам всё же удалось прорвать защиту и забить ответный гол. Ногликцы не сдавали темпа и уже в середине второго периода ответили тем же, счёт составил 2:1. После этого попытки поразить ворота друг друга были тщетными. Победа была почти в кармане у «мишек», но на последних минутах игры двух хоккеистов удалили с поля за нарушения. Так, в численном преимуществе игроков «Альтаиру» удалось забить ещё одну шайбу, сравняв счёт – 2:2.

Исход матча решали буллиты. По началу силы были равны, но Илья Кохов (№22) из команды «Ногликские медведи» всё же смог переломить ход игры - точным финальным броском юноша принёс победу себе и своим товарищам. Счёт составил 3:2 Б в пользу ногликцев.

- То, что игра будет сложной, мы знали с самого начала. В плей-офф легко не бывает, также, как и не бывает сильных и слабых, есть лишь упорная борьба двух фаворитов. Каждая команда настраивается только на победу и идёт до конца, сегодняшний матч это доказал, - отметил капитан команды «Ногликских медведей» Александр Гарматюк. - Сегодня мы, как и в прошлом году, выиграли по буллитам и несказанно рады победе. В последние две минуты было очень тяжело, выстоять при игре 5 на 3 – не просто. Мы очень волновались, но всё-таки смогли сделать это!

Кубок и медали победителям и призёрам вручал заместитель председателя областного правительства, руководитель сахалинской федерации хоккея Антон Зайцев.

- Дорогие друзья, от имени губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко хочу поблагодарить вас за активное участие в турнире и за особое отношение к этому интересному и зрелищному виду спорта. Уверен, что на протяжении всего чемпионата вы получали настоящее удовольствие от игры в хоккей, а болельщики наслаждались, глядя на ваши выступления, - обратился ко всем участникам Антон Зайцев. – Хочу пожелать вам всего самого наилучшего и поздравить с праздником – Днём России. Своими победами и достижениями вы достойны представлять не только свои районы и Сахалинскую область, но и целую страну!

К поздравлениям присоединились председатель Сахалинской областной Думы, почётный президент островной федерации хоккея Андрей Хапочкин и заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики региона Егор Умнов.

- Проведение таких мероприятий – это всегда огромный труд наших тренеров, судейского корпуса, представителей федерации хоккея и организаторов соревнований, за это им отдельная благодарность. Сегодня мы стали свидетелями великолепного финала, очень сложного и напряжённого. Но самое главное - мы видим, какого высокого уровня на сегодняшний день достиг островной хоккей. Уверен, что у него огромное будущее, - добавил замминистра.

Вначале наградили самых юных участников турнира. Победу в первенстве среди детей (2003 г.р. и младше) одержала команда «Кристалл», серебро завоевали «Сахалинские акулы», а бронзу - «Виктория» из Макарова.

Среди юниоров Кубок губернатора завоевали «Ногликские медведи». «Альтаир» занял второе место, а «Авангард» из посёлка Троицкое Анивского района – третье.

В рамках чемпионата среди взрослых заветные трофеи в минувшие выходные оспорили команды первой («Северная звезда» и «Морские львы») и второй («Рубеж» и «Корпус-2») лиг. Каждая пара отыграла по две игры. Победитель определялся по сумме двух побед.

Счёт сражений ногликской «Северной звезды» и холмских «Морских львов» оказался равным, каждый заработал по одному очку. В первой игре северяне выиграли оппонента со счётом 9:7, а во второй уступили победу с результатом 8:5. Но поскольку в последней битве в холмской команде участвовали незаявленные игроки, то «львам» засчитали техническое поражение, а «северные звёзды» разделили радость победы, выиграв главный кубок. Второе место присудили команде «Корпус» из Южно-Сахалинска, а третье «Морским львам».

Но на этом чемпионат не заканчивается, так как во второй лиге тоже вышла ничья. Сначала «Корпус II» разгромил «Рубеж» со счётом 4:1, а на следующий день последний отдал должок обидчику, забив 6 голов против 2-х.

12 июня «Рубежу» присудили первое место, а «Корпус II» занял второе. Обладателем бронзы во второй лиге стала «Звёздочка» из Южно-Сахалинска. Главный же приз – Кубок губернатора области - «Рубеж» и «Корпус II» разыграют 16 июня в 15:00 на ледовом поле «Арены Сити».