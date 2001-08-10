На стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске появились портреты известных российских футболистов

Лев Яшин, Игорь Нетто, Олег Блохин, Александр Кержаков, Виктор Онопко, Александр мостовой, Алекс Головин, Алексей Мирончук, Артём Дзюба, Федор Смолов, Роман Павлюченко и Андрей Аршавин появились на стадионе «Спартак». Акция приурочена к чемпионату мира по футболу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Уличный художник Герман Алкидный завершил все семь полотен, на которых изображены известные футболисты сборной страны в разные годы. По мнению автора, это мог быть идеальный вариант современной сборной – золотой состав.

- Я давно хотел нарисовать наших футболистов. Мою идею поддержали в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. Так родился проект к чемпионату мира по футболу, рассказывает Герман.

В региональном ведомстве отмечают, что таким образом хотели приблизить чемпионат мира по футболу к Сахалину. Теперь дети, которые играют на стадионе «Спартак» в футбол, смогут визуализировать известных спортсменов и пытаться им соответствовать.

Илья Сериков – вратарь. Играет за команду ОГАУ ФК «Сахалин» во втором составе среди мальчишек 2006 года рождения. Больше всех мальчишке понравился Лев Яшин. Сказал, что очень похож.

- Я хочу быть на него похожим. Он самый лучший вратарь в мире по сей день. Портреты футболистов будут меня мотивировать. Я хочу попасть в сборную России по футболу и стать таким, как Лев Яшин, - рассказал спортсмен.

Все семь полотен установлены на стадионе «Спартак» к 14 июня, как раз к открытию Чемпионата. А первый матч сборной России с Саудовской Аравией сахалинцы смогут посмотреть в ледовом дворце «Кристалл». Здесь пройдет прямая трансляция. Начало в 02:00 по сахалинскому времени.