Сотрудники дорожной полиции Долинска рассказали водителям о удобстве услуг через интернет

Сотрудники Госавтоинспекции Долинска на площади имени Чехова провели пропагандистскую акцию «Госуслуги ГИБДД», направленную на популяризацию получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Автоинспекторы призывали участников дорожного движения к активному использованию электронного портала Госуслуг, разъясняя, что оказываемые государственными ведомствами услуги можно получить через компьютер или мобильный телефон, подключенный к сети Интернет, а также о предоставлении его пользователям 30% скидки при оплате госпошлины. Многие граждане были заинтересованы возможностью зарегистрироваться на сайте госуслуг и задавали вопросы. Зарегистрировавшись один раз, появляется возможность записаться на сдачу квалификационных экзаменов для получения права на управление автомобилем, и мототранспортным средством, информирования на мобильный телефон или электронную почту о выписанных штрафах, а также, воспользоваться преимуществами быстрого документооборота.

Все дальнейшие действия осуществляются через «Личный кабинет». В личном кабинете пользователь выбирает вид интересующей его государственной услуги (регистрация транспорта, выдача/обмен) водительского удостоверения, а также получение сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения), заполняет предложенную форму, указывает свой контактный телефон. После рассмотрения заявления гражданин уведомляется о времени и дате приёма документов. Кроме этого, можно скачать приложение «Госуслуги» на мобильный телефон.

В конце мероприятия, всем участникам дорожного движения вручили тематические памятки.