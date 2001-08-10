В Южно-Сахалинске расторгнут договор с подрядчиком, который сорвал сроки ремонта дома

В настоящее время проводится работа по расторжению договора подряда с компанией ООО «Маркер». Она выполняла капитальный ремонт дома № 38 по ул. Сахалинской, который начался в августе 2017 года и в соответствии с договором должен был завершиться 10 декабря 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации области.

По информации департамента городского хозяйства, в ходе производства работ строительным контролем неоднократно фиксировалось, что ООО «Маркер» выполняет работы вразрез с разработанной проектно-сметной документацией. В частности, документации не соответствуют проектные решения по некоторым смонтированным декоративным элементам фасада, а также балконы. Провести осмотр выполненных работ по капитальному ремонту кровли вообще не представилось возможным в связи с тем, что подрядчик препятствовал доступу на чердачное помещение. Кроме того, ООО «Маркер» игнорировались все запросы о представлении документации, связанной с организацией работ по капитальному ремонту дома. Были зафиксированы нарушения правил техники безопасности при производстве работ.

На объект неоднократно выезжали сотрудники департамента городского хозяйства, специалисты общественного контроля. В адрес подрядчика направлялись претензионные письма с требованием выполнять работы в строгом соответствии с проектной документацией. Но на контакт он так и не вышел. В связи с этим принято решение остановить строительно-монтажные работы и расторгнуть договор с ООО «Маркер».

На данный момент готовится документация на проведение конкурсных процедур по отбору подрядной организации, которая завершит работы по капитальному ремонту дома. Планируется, что он будет выполнен в сентябре этого года.

Отметим, в 2018 году в рамках муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» планируется капитально отремонтировать 56 многоквартирных домов. Ремонты начнутся в июле, после завершения всех необходимых процедур.