В Южно-Сахалинске расторгнут договор с подрядчиком, который сорвал сроки ремонта дома
В настоящее время проводится работа по расторжению договора подряда с компанией ООО «Маркер». Она выполняла капитальный ремонт дома № 38 по ул. Сахалинской, который начался в августе 2017 года и в соответствии с договором должен был завершиться 10 декабря 2017 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации области.
По информации департамента городского хозяйства, в ходе производства работ строительным контролем неоднократно фиксировалось, что ООО «Маркер» выполняет работы вразрез с разработанной проектно-сметной документацией. В частности, документации не соответствуют проектные решения по некоторым смонтированным декоративным элементам фасада, а также балконы. Провести осмотр выполненных работ по капитальному ремонту кровли вообще не представилось возможным в связи с тем, что подрядчик препятствовал доступу на чердачное помещение. Кроме того, ООО «Маркер» игнорировались все запросы о представлении документации, связанной с организацией работ по капитальному ремонту дома. Были зафиксированы нарушения правил техники безопасности при производстве работ.
На объект неоднократно выезжали сотрудники департамента городского хозяйства, специалисты общественного контроля. В адрес подрядчика направлялись претензионные письма с требованием выполнять работы в строгом соответствии с проектной документацией. Но на контакт он так и не вышел. В связи с этим принято решение остановить строительно-монтажные работы и расторгнуть договор с ООО «Маркер».
На данный момент готовится документация на проведение конкурсных процедур по отбору подрядной организации, которая завершит работы по капитальному ремонту дома. Планируется, что он будет выполнен в сентябре этого года.
Отметим, в 2018 году в рамках муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» планируется капитально отремонтировать 56 многоквартирных домов. Ремонты начнутся в июле, после завершения всех необходимых процедур.
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