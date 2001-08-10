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14:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Высокая пожарная опасность прогнозируется в лесах трёх районов Сахалинской области
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожарную опасность лесов на территории Смирныховского, Тымовского и Александровск-Сахалинского районов.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области, угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 15 июня.
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