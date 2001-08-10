Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июня 2018
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14:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Высокая пожарная опасность прогнозируется в лесах трёх районов Сахалинской области

Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожарную опасность лесов на территории Смирныховского, Тымовского и Александровск-Сахалинского районов.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области, угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 15 июня.

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