Вода в Новоалександровске может стать чище

Специалисты «Сахалинской коммунальной компании» ведут подготовительные работы к масштабной промывке трубопровода горячего водоснабжения с использованием гидропневматического компрессора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Напомним, жители Новоалександровска периодически жалуются на изменение цвета горячей воды. Специалисты называют основной причиной этого большое количество изношенных сетей на территории планировочного района.

Для улучшения качества горячей воды ежегодно наращивается объем выполняемых работ по перекладке сетей горячего водоснабжения. Так, в межотопительный период 2017 года заменено порядка 2 км сетей, в 2016-м – 805 м.

Для промывки систем теплоснабжения и горячего водоснабжения закуплено спецоборудование - гидропневматический компрессор. Сейчас специалисты готовят сети к его использованию: производится врезка специальных соединительных устройств (штуцеров), проверка запорной арматуры на предмет исправности и плотности, а также подготовка площадок для размещения компрессора. Технологические работы с помощью этого оборудования можно проводить только после окончания отопительного сезона и перевода котельной планировочного района на летний режим работы. Кроме того, в обязательном порядке промывка трубопроводов сетевой водой производится после аварийно-восстановительных работ по устранению порывов и капитальных ремонтов, а также по индивидуальным обращениям жителей.

В СКК отмечают, что в улучшении качества водоснабжения должны принимать активное участие и управляющие организации. Их зона ответственности - промывка внутридомовых сетей.

Отметим, для перерасчета оплаты за услуги потребителям необходимо обратиться в свою обслуживающую организацию или СКК (тел. диспетчерской СКК: 72-30-13, 72-33-89) для проведения обследования систем водоснабжения и составления актов. Именно акт служит основанием для производства перерасчета.

Вопрос находится на контроле администрации Южно-Сахалинска.