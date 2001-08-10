Вода в Новоалександровске может стать чище
Специалисты «Сахалинской коммунальной компании» ведут подготовительные работы к масштабной промывке трубопровода горячего водоснабжения с использованием гидропневматического компрессора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Напомним, жители Новоалександровска периодически жалуются на изменение цвета горячей воды. Специалисты называют основной причиной этого большое количество изношенных сетей на территории планировочного района.
Для улучшения качества горячей воды ежегодно наращивается объем выполняемых работ по перекладке сетей горячего водоснабжения. Так, в межотопительный период 2017 года заменено порядка 2 км сетей, в 2016-м – 805 м.
Для промывки систем теплоснабжения и горячего водоснабжения закуплено спецоборудование - гидропневматический компрессор. Сейчас специалисты готовят сети к его использованию: производится врезка специальных соединительных устройств (штуцеров), проверка запорной арматуры на предмет исправности и плотности, а также подготовка площадок для размещения компрессора. Технологические работы с помощью этого оборудования можно проводить только после окончания отопительного сезона и перевода котельной планировочного района на летний режим работы. Кроме того, в обязательном порядке промывка трубопроводов сетевой водой производится после аварийно-восстановительных работ по устранению порывов и капитальных ремонтов, а также по индивидуальным обращениям жителей.
В СКК отмечают, что в улучшении качества водоснабжения должны принимать активное участие и управляющие организации. Их зона ответственности - промывка внутридомовых сетей.
Отметим, для перерасчета оплаты за услуги потребителям необходимо обратиться в свою обслуживающую организацию или СКК (тел. диспетчерской СКК: 72-30-13, 72-33-89) для проведения обследования систем водоснабжения и составления актов. Именно акт служит основанием для производства перерасчета.
Вопрос находится на контроле администрации Южно-Сахалинска.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:53 8 Июня Власти Сахалина возьмут на особый контроль решение задач, обозначенных президентом во время прямой линии
09:11 8 Июня Владимир Путин рассказал о создании моста Сахалин – материк
- 12:24 8 Июня Автолюбитель из Невельска осужден за вождение в пьяном виде
13:30 8 Июня Участники коллегии при мэре Южно-Сахалинска утвердили отчеты о выполнении муниципальных программ
13:10 15 Мая На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт
10:35 17 Мая Новый детский сад открыли на Шикотане
16:38 18 Мая В Южно-Сахалинске отметили всемирный день без автомобиля
09:34 25 Мая На Сахалине планируют построить завод по выпуску деревянных конструкций для строительства быстровозводимых домов
Выбор редакции
- 17:17 Вчера Власти Сахалинской области продолжат работу по улучшению инвестиционного климата
- 15:17 Вчера Воспитанники детского дома поиграли в пейнтбол на аэродроме Пушистый
- 13:21 Вчера В Южно-Сахалинске расторгнут договор с подрядчиком, который сорвал сроки ремонта дома
- 12:14 Вчера Знак мастера спорта России получил сахалинский стрелок
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?